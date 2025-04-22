РФ атакувала дронами лікарню у Херсоні: шестеро постраждалих
Вівторок, 22 квітня 2025, 14:11
Російська армія ударила безпілотниками по лікарні у Херсоні, унаслідок чого постраждали шестеро людей.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, Херсонська МВА у Facebook
Деталі: Повідомляється, що поранень зазнали чоловіки віком 65, 44, 41 та 19 років. Двох із них шпиталізували, інших відпустили на амбулаторне лікування.
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Відомо, що через удари ворожих БПЛА пошкоджено один із херсонських медичних закладів, "швидкі" та цивільні авто.
У Херсонській ГВА уточнили, що внаслідок атаки ворожого дрона травми отримали 6 людей: 4 — працівники ритуальної служби та 2 — працівники медзакладу. У всіх постраждалих переважно мінно-вибухова травма та уламкові поранення.
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Що передувало:
- У вівторок, 22 квітня, Росія завдала ударів дронами по Харкову, унаслідок чого щонайменше одна людина поранена.
- Окрім того, окупанти атакували КАБами Куп’янськ на Харківщині, наразі відомо про про сімох постраждалих.