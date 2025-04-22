РФ атакувала дронами лікарню у Херсоні: шестеро постраждалих

Російська армія ударила безпілотниками по лікарні у Херсоні, унаслідок чого постраждали шестеро людей.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, Херсонська МВА у Facebook

Деталі: Повідомляється, що поранень зазнали чоловіки віком 65, 44, 41 та 19 років. Двох із них шпиталізували, інших відпустили на амбулаторне лікування.

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Відомо, що через удари ворожих БПЛА пошкоджено один із херсонських медичних закладів, "швидкі" та цивільні авто.

У Херсонській ГВА уточнили, що внаслідок атаки ворожого дрона травми отримали 6 людей: 4 — працівники ритуальної служби та 2 — працівники медзакладу. У всіх постраждалих переважно мінно-вибухова травма та уламкові поранення.

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