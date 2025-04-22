Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ атаковала дронами больницу в Херсоне: четверо пострадавших

Украинская правдаВторник, 22 апреля 2025, 14:11
РФ атаковала дронами больницу в Херсоне: четверо пострадавших
фото: скриншот с видео

Российская армия ударила беспилотниками по больнице в Херсоне, в результате чего пострадали шесть человек.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, Херсонская ГВА в Facebook

Детали: Сообщается, что ранения получили мужчины в возрасте 65, 44, 41 и 19 лет. Двух из них госпитализировали, других отпустили на амбулаторное лечение.

Реклама:

Известно, что из-за ударов вражеских БПЛА повреждено одно из херсонских медицинских учреждений, "скорые" и гражданские авто.

В Херсонской ГВА уточнили, что в результате атаки вражеского дрона травмы получили 6 человек: 4 - работники ритуальной службы и 2 - работники медучреждения. У всех пострадавших преимущественно минно-взрывная травма и осколочные ранения.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало:

Херсонроссийско-украинская войнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский после доклада Сырского: РФ во время массированного удара усилила штурмовые действия
Зеленский: Спор в Белом доме в феврале не помог Украине и США
Трамп о мирных переговорах: У нас есть крайний срок
Экспертизы для идентификации тела Виктории Рощиной и причин ее смерти продолжаются
Китай поставил США жесткое условие: "Хотите говорить - отмените пошлины"
фотоКоличество жертв из-за атаки РФ на Киев возросло до 12
Все новости...
Херсон
Россияне атаковали Николаев ракетами, а Херсон – из артиллерии: один раненый
Глава Херсонщины: После начала "перемирия" РФ продолжает атаки на гражданских
Умер ребенок, раненный в результате атаки по Херсону в четверг
Последние новости
04:44
Россияне ударили по 15 громадам Сумщины, ранили 5 гражданских
03:46
Рубио: США показали "финишную прямую" для достижения мира
02:58
На украинских АЭС зафиксированы колебания мощностей – МАГАТЭ
02:12
"Был достигнут прогресс" по соглашению о полезных ископаемых – министр финансов
01:34
Зеленский после доклада Сырского: РФ во время массированного удара усилила штурмовые действия
00:56
НАТО считает Россию "долгосрочной угрозой" – Рютте после встречи с Трампом
00:18
ОбновленоРоссийские БпЛА атаковали Харьков: есть попадания, возникли пожары
23:44
Полсотни раз россияне пытались прорвать оборону на Покровском направлении – Генштаб
23:43
"Контейнерный синдром": что это такое и в чем опасность для ребенка
23:17
У монобанка изменится структура собственности: кому он будет принадлежать?
Все новости...
Реклама:
Реклама: