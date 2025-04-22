РФ атаковала дронами больницу в Херсоне: четверо пострадавших
Вторник, 22 апреля 2025, 14:11
Российская армия ударила беспилотниками по больнице в Херсоне, в результате чего пострадали шесть человек.
Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, Херсонская ГВА в Facebook
Детали: Сообщается, что ранения получили мужчины в возрасте 65, 44, 41 и 19 лет. Двух из них госпитализировали, других отпустили на амбулаторное лечение.
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Известно, что из-за ударов вражеских БПЛА повреждено одно из херсонских медицинских учреждений, "скорые" и гражданские авто.
В Херсонской ГВА уточнили, что в результате атаки вражеского дрона травмы получили 6 человек: 4 - работники ритуальной службы и 2 - работники медучреждения. У всех пострадавших преимущественно минно-взрывная травма и осколочные ранения.
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Что предшествовало:
- Во вторник, 22 апреля, Россия нанесла удары дронами по Харькову, в результате чего по меньшей мере один человек ранен.
- Кроме того, оккупанты атаковали КАБами Купянск на Харьковщине, пока известно о семи пострадавших.