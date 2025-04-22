За день Росія атакувала 77-ма ударними БпЛА: з них 38 збили, 31 локаційно втрачений

Протягом доби 22 квітня із 08:00 російська армія атакувала 77-ма ударними БпЛА. З них сили оборони збили 38, ще 31 безпілотник імітатор локаційно втрачений.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Райони пусків безпілотників – Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ у РФ.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Дослівно: "Станом на 18.00 підтверджено збиття 38 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

31 ворожий безпілотник-імітатор – локаційно втрачений (без негативних наслідків)".

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Деталі: Крім того, протягом поточної доби окупанти випустили по території України понад 130 керованих авіабомб, одна з яких влучила у багатоповерхівку в Запоріжжі.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Черкащина та Запоріжжя.

Що передувало:

22 квітня російська армія атакувала ударними безпілотниками 4 райони Харкова, влада міста зафіксувала 12 ударів. Відомо про 9 постраждалих.