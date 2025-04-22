За день Росія атакувала 77-ма ударними БпЛА: з них 38 збили, 31 локаційно втрачений
Протягом доби 22 квітня із 08:00 російська армія атакувала 77-ма ударними БпЛА. З них сили оборони збили 38, ще 31 безпілотник імітатор локаційно втрачений.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: Райони пусків безпілотників – Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ у РФ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Дослівно: "Станом на 18.00 підтверджено збиття 38 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
31 ворожий безпілотник-імітатор – локаційно втрачений (без негативних наслідків)".
Деталі: Крім того, протягом поточної доби окупанти випустили по території України понад 130 керованих авіабомб, одна з яких влучила у багатоповерхівку в Запоріжжі.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Черкащина та Запоріжжя.
Що передувало:
22 квітня російська армія атакувала ударними безпілотниками 4 райони Харкова, влада міста зафіксувала 12 ударів. Відомо про 9 постраждалих.