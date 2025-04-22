Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

За день Росія атакувала 77-ма ударними БпЛА: з них 38 збили, 31 локаційно втрачений

Тетяна ОлійникВівторок, 22 квітня 2025, 18:43
За день Росія атакувала 77-ма ударними БпЛА: з них 38 збили, 31 локаційно втрачений
Фото - Повітряні сили

Протягом доби 22 квітня із 08:00 російська армія атакувала 77-ма ударними БпЛА. З них сили оборони збили 38, ще 31 безпілотник імітатор локаційно втрачений.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Райони пусків безпілотників – Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ у РФ.

Реклама:

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Дослівно: "Станом на 18.00 підтверджено збиття 38 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

31 ворожий безпілотник-імітатор – локаційно втрачений (без негативних наслідків)".

РЕКЛАМА:

Деталі: Крім того, протягом поточної доби окупанти випустили по території України понад 130 керованих авіабомб, одна з яких влучила у багатоповерхівку в Запоріжжі.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Черкащина та Запоріжжя.

Що передувало:

22 квітня російська армія атакувала ударними безпілотниками 4 райони Харкова, влада міста зафіксувала 12 ударів. Відомо про 9 постраждалих.  

російсько-українська війнабезпілотникиПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
На Тернопільщині розпочали ексгумацію останків поляків, загиблих у 1945 році
Зеленський скасував частину програми візиту до ПАР: Росія продовжує вбивати
Комбінований удар: Росія випустила 215 ракет і дронів: ППО знищила 112 цілей
У команді Трампа виникли розбіжності щодо зняття санкцій з Росії
Трамп: Ми маємо угоду з Росією, тепер потрібна згода Зеленського
CNN: У Європі вважають, що США хочуть оголосити "мирну угоду" до 100 днів президентства Трампа
Усі новини...
російсько-українська війна
Потужні вибухи лунають на арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління Росії
РФ атакувала дронами лікарню у Херсоні: шестеро постраждалих
Окупанти вдарили КАБами по Куп’янську: 7 поранених, знищено десятки будинків
Останні новини
12:25
АОЗ за керівництва Безрукової було "ручним" – Жумаділов
12:20
СБУ викрила добре організовану схему виїзду ухилянтів за 150 тисяч гривень на Рівненщині
12:14
Велика Британія заборонила експорт геймпадів до Росії
12:07
Кабмін встановив стелю фінансування для АОЗ та ДОТ у 700 мільйонів – Жумаділов
11:55
фото Окупанти гатили по Донеччині – убили 2 дорослих і 13-річну дівчинку
11:51
Україна та США домовилися розпочати роботу над зоною вільної торгівлі
11:46
На Тернопільщині розпочали ексгумацію останків поляків, загиблих у 1945 році
11:28
Шведські винищувачі, що патрулюють у Польщі, вперше піднімали через літак РФ
11:16
Забудьте про 220 вольтів: регулятор змінив норми електричної напруги
11:14
У ДСНС уточнили дані про загиблих у Києві: 8 тіл ідентифіковано і є неопізнані рештки  
Усі новини...
Реклама:
Реклама: