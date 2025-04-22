За день Россия атаковала 77-ю ударными БпЛА: из них 38 сбили, 31 локально потерян
В течение суток 22 апреля с 08:00 российская армия атаковала 77-ю ударными БпЛА. Из них силы обороны сбили 38, еще 31 беспилотник имитатор локально потерян.
Источник: Воздушные силы
Детали: Районы пусков беспилотников – Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск в РФ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Дословно: "По состоянию на 18.00 подтверждено сбитие 38 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.
31 вражеский беспилотник-имитатор – локально потерян (без негативных последствий)".
Детали: Кроме того, в течение текущих суток оккупанты выпустили по территории Украины более 130 управляемых авиабомб, одна из которых попала в многоэтажку в Запорожье.
В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Черкасская область и Запорожье.
Что предшествовало:
22 апреля российская армия атаковала ударными беспилотниками 4 района Харькова, власти города зафиксировали 12 ударов. Известно о 9 пострадавших.