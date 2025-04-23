Окупанти просунулися на фронті біля Сухої Балки та Ясенового – DeepState

В ніч на 23 квітня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування росіян біля Сухої Балки та Ясенового в Донецькій області.

Джерело: DeepState

Деталі: Згідно з інформацією DeepState, російські сили досягли локального просування біля селища Суха Балка на Покровському напрямку. Цей напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті.

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Крім того, російські окупаційні війська просунулися в районі села Ясенове, яке розташоване неподалік адміністративного кордону з Дніпропетровською областю. За оцінками аналітиків ISW, Кремль, ймовірно, використає ці успіхи для посилення хаосу й страху в інформаційному просторі.

Передісторія: