Оккупанты продвинулись на фронте возле Сухой Балки и Ясенового – DeepState

В ночь на 23 апреля аналитический проект DeepState сообщил о продвижении россиян возле Сухой Балки и Ясенового в Донецкой области.

Источник: DeepState

Детали: Согласно информации DeepState, российские силы достигли локального продвижения возле поселка Сухая Балка на Покровском направлении. Это направление остается одним из самых горячих на фронте.

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Кроме того, российские оккупационные войска продвинулись в районе села Ясеново, которое расположено недалеко от административной границы с Днепропетровской областью. По оценкам аналитиков ISW, Кремль, вероятно, использует эти успехи для усиления хаоса и страха в информационном пространстве.

Предыстория: