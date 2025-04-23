Оккупанты продвинулись на фронте возле Сухой Балки и Ясенового – DeepState
Среда, 23 апреля 2025, 00:23
В ночь на 23 апреля аналитический проект DeepState сообщил о продвижении россиян возле Сухой Балки и Ясенового в Донецкой области.
Источник: DeepState
Детали: Согласно информации DeepState, российские силы достигли локального продвижения возле поселка Сухая Балка на Покровском направлении. Это направление остается одним из самых горячих на фронте.
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Кроме того, российские оккупационные войска продвинулись в районе села Ясеново, которое расположено недалеко от административной границы с Днепропетровской областью. По оценкам аналитиков ISW, Кремль, вероятно, использует эти успехи для усиления хаоса и страха в информационном пространстве.
Предыстория:
- 19 апреля в DeepState сообщили, что российские оккупационные силы активно укрепляются в селе Калиново в Донецкой области, продвигая пехоту, обустраивая логистику и связь, а также готовясь к наступательным действиям в направлении Старой Николаевки и трассы на Константиновку.