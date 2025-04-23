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Полтавщину атакували 13 дронів: 6 постраждалих, пошкоджені підприємства, офіси та житло

Ірина БалачукСереда, 23 квітня 2025, 08:19
Полтавщину атакували 13 дронів: 6 постраждалих, пошкоджені підприємства, офіси та житло
Фото ДСНС

Шестеро жителів Полтавщини дістали поранення внаслідок російської атаки безпілотниками вночі 23 квітня.

Джерело: т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут в Telegram

Пряма мова т.в.о. очільника області: "Вночі місто атакували 13 ударних БпЛА. Частина з них була збита силами та засобами ППО. Внаслідок падіння уламків та прямих влучань є пошкодження та руйнування.

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Внаслідок удару шестеро людей постраждали. Троє з них від госпіталізації відмовилися. Решту людей госпіталізовано, одна з них отримала тяжкі травми". 

 
Фото ДСНС

Деталі: Зокрема, у Подільському районі зруйновано приватний будинок, пошкоджено кілька багатоповерхових й приватних будинків та складські приміщення двох цивільних підприємств. 

 
Фото ДСНС

У Шевченківському районі пошкоджено дві офісні будівлі, кілька багатоповерхівок та кілька автомобілів. 

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Фото ДСНС

За словами Когута, на місцях продовжують працювати всі відповідні служби. 

 
Фото з telegram Володимира Когута 

Передісторія: 

  • Раніше кореспонденти "Суспільне" повідомляли про масовану атаку "Шахедів" на Полтаву. У місті спостерігаються перебої з електропостачанням.
  • Пізніше т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що російські дрони масовано атакували цивільну інфраструктуру Полтавської громади, внаслідок чог постраждали 3 людей. 

Полтавська областьбезпілотники
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