Полтавщину атакували 13 дронів: 6 постраждалих, пошкоджені підприємства, офіси та житло

Шестеро жителів Полтавщини дістали поранення внаслідок російської атаки безпілотниками вночі 23 квітня.

Джерело: т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут в Telegram

Пряма мова т.в.о. очільника області: "Вночі місто атакували 13 ударних БпЛА. Частина з них була збита силами та засобами ППО. Внаслідок падіння уламків та прямих влучань є пошкодження та руйнування.

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Внаслідок удару шестеро людей постраждали. Троє з них від госпіталізації відмовилися. Решту людей госпіталізовано, одна з них отримала тяжкі травми".

Фото ДСНС

Деталі: Зокрема, у Подільському районі зруйновано приватний будинок, пошкоджено кілька багатоповерхових й приватних будинків та складські приміщення двох цивільних підприємств.

Фото ДСНС

У Шевченківському районі пошкоджено дві офісні будівлі, кілька багатоповерхівок та кілька автомобілів.

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Фото ДСНС

За словами Когута, на місцях продовжують працювати всі відповідні служби.

Фото з telegram Володимира Когута

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