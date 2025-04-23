Полтавщину атакували 13 дронів: 6 постраждалих, пошкоджені підприємства, офіси та житло
Шестеро жителів Полтавщини дістали поранення внаслідок російської атаки безпілотниками вночі 23 квітня.
Джерело: т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут в Telegram
Пряма мова т.в.о. очільника області: "Вночі місто атакували 13 ударних БпЛА. Частина з них була збита силами та засобами ППО. Внаслідок падіння уламків та прямих влучань є пошкодження та руйнування.
Внаслідок удару шестеро людей постраждали. Троє з них від госпіталізації відмовилися. Решту людей госпіталізовано, одна з них отримала тяжкі травми".
Деталі: Зокрема, у Подільському районі зруйновано приватний будинок, пошкоджено кілька багатоповерхових й приватних будинків та складські приміщення двох цивільних підприємств.
У Шевченківському районі пошкоджено дві офісні будівлі, кілька багатоповерхівок та кілька автомобілів.
За словами Когута, на місцях продовжують працювати всі відповідні служби.
Передісторія:
- Раніше кореспонденти "Суспільне" повідомляли про масовану атаку "Шахедів" на Полтаву. У місті спостерігаються перебої з електропостачанням.
- Пізніше т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що російські дрони масовано атакували цивільну інфраструктуру Полтавської громади, внаслідок чог постраждали 3 людей.