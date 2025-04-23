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Полтавскую область атаковали 13 дронов: 6 пострадавших, повреждены предприятия, офисы и жилье

Ирина БалачукСреда, 23 апреля 2025, 08:19
Полтавскую область атаковали 13 дронов: 6 пострадавших, повреждены предприятия, офисы и жилье
Фото ГСЧС

Шестеро жителей Полтавщины получили ранения в результате российской атаки беспилотниками ночью 23 апреля.

Источник: вр.и.о. начальника Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram

Прямая речь вр.и.о. главы области: "Ночью город атаковали 13 ударных БпЛА. Часть из них была сбита силами и средствами ПВО. В результате падения обломков и прямых попаданий есть повреждения и разрушения.

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В результате удара шесть человек пострадали. Трое из них от госпитализации отказались. Остальные люди госпитализированы, один из них получил тяжелые травмы".

 
фОТО гсчс

Детали: В частности, в Подольском районе разрушен частный дом, повреждены несколько многоэтажных и частных домов и складские помещения двух гражданских предприятий. 

 
фОТО гсчс

В Шевченковском районе повреждены два офисных здания, несколько многоэтажек и несколько автомобилей.

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По словам Когута, на местах продолжают работать все соответствующие службы. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ВЛАДИМИРА КОГУТА

Предыстория:

  • Ранее корреспонденты "Суспільне" сообщали о массированной атаке "Шахедов" на Полтаву. В городе наблюдаются перебои с электроснабжением.
  • Позже и.о. начальника Полтавской ОВА Владимир Когут сообщил, что российские дроны массированно атаковали гражданскую инфраструктуру Полтавской общины, в результате чего пострадали 3 человека.

Полтавская областьбеспилотники
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