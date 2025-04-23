Полтавскую область атаковали 13 дронов: 6 пострадавших, повреждены предприятия, офисы и жилье
Шестеро жителей Полтавщины получили ранения в результате российской атаки беспилотниками ночью 23 апреля.
Источник: вр.и.о. начальника Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram
Прямая речь вр.и.о. главы области: "Ночью город атаковали 13 ударных БпЛА. Часть из них была сбита силами и средствами ПВО. В результате падения обломков и прямых попаданий есть повреждения и разрушения.
В результате удара шесть человек пострадали. Трое из них от госпитализации отказались. Остальные люди госпитализированы, один из них получил тяжелые травмы".
Детали: В частности, в Подольском районе разрушен частный дом, повреждены несколько многоэтажных и частных домов и складские помещения двух гражданских предприятий.
В Шевченковском районе повреждены два офисных здания, несколько многоэтажек и несколько автомобилей.
По словам Когута, на местах продолжают работать все соответствующие службы.
Предыстория:
- Ранее корреспонденты "Суспільне" сообщали о массированной атаке "Шахедов" на Полтаву. В городе наблюдаются перебои с электроснабжением.
- Позже и.о. начальника Полтавской ОВА Владимир Когут сообщил, что российские дроны массированно атаковали гражданскую инфраструктуру Полтавской общины, в результате чего пострадали 3 человека.