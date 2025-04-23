Полтавскую область атаковали 13 дронов: 6 пострадавших, повреждены предприятия, офисы и жилье

Шестеро жителей Полтавщины получили ранения в результате российской атаки беспилотниками ночью 23 апреля.

Источник: вр.и.о. начальника Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram

Прямая речь вр.и.о. главы области: "Ночью город атаковали 13 ударных БпЛА. Часть из них была сбита силами и средствами ПВО. В результате падения обломков и прямых попаданий есть повреждения и разрушения.

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В результате удара шесть человек пострадали. Трое из них от госпитализации отказались. Остальные люди госпитализированы, один из них получил тяжелые травмы".

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Детали: В частности, в Подольском районе разрушен частный дом, повреждены несколько многоэтажных и частных домов и складские помещения двух гражданских предприятий.

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В Шевченковском районе повреждены два офисных здания, несколько многоэтажек и несколько автомобилей.

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По словам Когута, на местах продолжают работать все соответствующие службы.

ФОТО ИЗ TELEGRAM ВЛАДИМИРА КОГУТА

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