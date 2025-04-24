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В Киеве упали обломки: вспыхнули пожары, в одном из домов под завалами люди – Кличко

Иван Дьяконов, Ирина БалачукЧетверг, 24 апреля 2025, 01:16
В Киеве упали обломки: вспыхнули пожары, в одном из домов под завалами люди – Кличко
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Во время российского удара по Киеву зафиксировано падение обломков сбитых целей в нескольких районах столицы, вспыхнули пожары в доме, нежилом помещении, также горят авто, в одном из домов под завалами люди.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и мэр Киева Виталий Кличко в Telegram 

Прямая речь Ткаченко: "В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков. Зафиксировано также падение обломков в Шевченковском районе, Святошинском и еще по одному адресу в Голосеевском. Пожалуйста, позаботьтесь о себе, оставайтесь в укрытиях!"

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Детали: Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что есть вызовы медиков в 4 районах.

"Вызов медиков в Голосеевский, Соломенский, Святошинский и Шевченковский районы. Вражеская атака на столицу продолжается. Находитесь в укрытиях!", – написал мэр.

Он также добавил, что БпЛА находятся над центром столицы.

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Дополнено: Позже Ткаченко добавил, что в Шевченковском районе зафиксировано возгорание нежилых помещений, а в Святошинском в результате падения обломков горит дом и по другому адресу – автомобили.

Мэр добавил, что в Голосеевском районе обломки вероятно БпЛА попали возле жилого дома. Также в этом районе горят гаражи. А на другой локации – автомобили.

В Шевченковском районе в результате падения обломков произошло возгорание гаражей.

"В Святошинском районе пожар в жилом доме. Есть разрушения. Под завалами люди. Спасатели и медики работают на месте", – написал городской голова.

Также позже Кличко добавил, что в Подольском районе в результате падения обломков повреждена нежилая застройка, бушует пожар. Экстренные службы уже работают на месте.

В результате атаки РФ на Киев есть 12 пострадавших, в том числе ребенок. Также зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре.

Предыстория:

ракетный ударКиевпожар
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