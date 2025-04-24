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Харків під масованою атакою дронів: у місті лунали вибухи – влада

Іван Д'яконовЧетвер, 24 квітня 2025, 03:35
Харків під масованою атакою дронів: у місті лунали вибухи – влада
Ілюстративне фото: Getty Images

У ніч на 24 квітня Харків після масованої ракетної атаки опинився під масованою атакою безпілотників з боку російських військ. У місті лунали вибухи.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов

Пряма мова: "Тепер Харків під атакою ворожих БпЛА. Було чутно вибух. У повітрі ще є шахеди. Будьте обережні!"

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Деталі: За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, понад пів години місто перебувало під ударами ворожих дронів.

Передісторія:



Харківбезпілотникивибух
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