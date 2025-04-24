Харків під масованою атакою дронів: у місті лунали вибухи – влада
Четвер, 24 квітня 2025, 03:35
У ніч на 24 квітня Харків після масованої ракетної атаки опинився під масованою атакою безпілотників з боку російських військ. У місті лунали вибухи.
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов
Пряма мова: "Тепер Харків під атакою ворожих БпЛА. Було чутно вибух. У повітрі ще є шахеди. Будьте обережні!"
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Деталі: За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, понад пів години місто перебувало під ударами ворожих дронів.
Передісторія:
- Вночі 24 квітня російські війська здійснили масовану атаку на Харків, завдавши сім ракетних ударів.
- Протягом ночі 24 квітня Росія завдає комбінованого повітряного удару по Україні, використовуючи дрони, крилаті ракети та балістику.