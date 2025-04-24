Харків під масованою атакою дронів: у місті лунали вибухи – влада

У ніч на 24 квітня Харків після масованої ракетної атаки опинився під масованою атакою безпілотників з боку російських військ. У місті лунали вибухи.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов

Пряма мова: "Тепер Харків під атакою ворожих БпЛА. Було чутно вибух. У повітрі ще є шахеди. Будьте обережні!"

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Деталі: За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, понад пів години місто перебувало під ударами ворожих дронів.

Передісторія:

Вночі 24 квітня російські війська здійснили масовану атаку на Харків, завдавши сім ракетних ударів.

Протягом ночі 24 квітня Росія завдає комбінованого повітряного удару по Україні, використовуючи дрони, крилаті ракети та балістику.





