Харьков под массированной атакой дронов: в городе раздавались взрывы – власти

В ночь на 24 апреля Харьков после массированной ракетной атаки оказался под массированной атакой беспилотников со стороны российских войск. В городе раздавались взрывы.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов

Прямая речь: "Теперь Харьков под атакой вражеских БАЛА. Был слышен взрыв. В воздухе еще есть шахеты. Будьте осторожны!"

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Детали: По словам председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, более получаса город находился под ударами вражеских дронов.

Предыстория: