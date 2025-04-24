Харьков под массированной атакой дронов: в городе раздавались взрывы – власти
Четверг, 24 апреля 2025, 03:35
В ночь на 24 апреля Харьков после массированной ракетной атаки оказался под массированной атакой беспилотников со стороны российских войск. В городе раздавались взрывы.
Источник: мэр Харькова Игорь Терехов
Прямая речь: "Теперь Харьков под атакой вражеских БАЛА. Был слышен взрыв. В воздухе еще есть шахеты. Будьте осторожны!"
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Детали: По словам председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, более получаса город находился под ударами вражеских дронов.
Предыстория:
- Ночью 24 апреля российские войска совершили массированную атаку на Харьков, нанеся семь ракетных ударов.
- В течение ночи 24 апреля Россия наносит комбинированный воздушный удар по Украине, используя дроны, крылатые ракеты и баллистику.