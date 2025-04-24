Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сибіга після нічної атаки: РФ є перешкодою на шляху до миру, тиснути треба на Москву, а не на Київ

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 24 квітня 2025, 09:11
Сибіга після нічної атаки: РФ є перешкодою на шляху до миру, тиснути треба на Москву, а не на Київ
Глава МЗС Андрій Сибіга. Фото з Facebook МЗС

Глава МЗС України Андрій Сибіга після того, як Росія здійснила масовану повітряну атаку в ніч на 24 квітня, закликав до тиску на Росію для досягнення миру.

Джерело: Сибіга у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Вчорашні максималістські вимоги Росії до України вивести війська з її регіонів у поєднанні з цими жорстокими ударами свідчать про те, що саме Росія, а не Україна, є перешкодою на шляху до миру. Тиск слід чинити на Москву, а не на Київ".

Реклама:

Деталі: Очільник зовнішньополітичного відомства нагадав, що Росія здійснила масований ракетний і безпілотний удар по Україні, націлений на цивільне населення Києва та інших регіонів.

Він підкреслив, що столиця України пережила особливо жахливу і гучну ніч – наразі повідомляється про 9 загиблих цивільних осіб у Києві та понад 70 поранених, серед яких 6 дітей. 

Інші міста та населені пункти по всій Україні також стали мішенями російських ракет і безпілотників посеред ночі, в результаті чого загинули та були поранені цивільні особи, додав Сибіга.

РЕКЛАМА:

"Своїми діями, а не словами, Путін демонструє, що не поважає жодних мирних зусиль і хоче лише продовжувати війну. Слабкість і поступки не зупинять його терор і агресію. Це можуть зробити лише сила і тиск", – відзначив глава МЗС України.

Що було раніше: Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Росія готова до "мирної угоди", натомість із президентом України Володимиром Зеленським домовитись важче. 

російсько-українська війнаСибіга Андрій
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський після доповіді Сирського: РФ під час масованого удару посилила штурмові дії
Зеленський: Суперечка в Білому домі у лютому не допомогла Україні і США
Трамп про мирні переговори: У нас є крайній термін
Експертизи для ідентифікації тіла Вікторії Рощиної та причин її смерті тривають
Китай поставив США жорстку умову: "Хочете говорити - скасуйте мита"
фотоКількість жертв через атаку РФ на Київ зросла до 12
Усі новини...
російсько-українська війна
БПЛА на Херсонщині атакував чоловіка: лікарі борються за його життя
ЗСУ за добу ліквідували 1060 військових РФ та 3 танки
За добу на фронті 168 боєзіткнень – Генштаб
Останні новини
04:44
Росіяни вдарили по 15 громадах Сумщини, поранили 5 цивільних
03:46
Рубіо: США показали "фінішну пряму" для досягнення миру
02:58
На українських АЕС зафіксовані коливання потужностей – МАГАТЕ
02:12
"Був досягнутий прогрес" щодо угоди про корисні копалини – міністр фінансів
01:34
Зеленський після доповіді Сирського: РФ під час масованого удару посилила штурмові дії
00:56
НАТО вважає Росію "довгостроковою загрозою" – Рютте після зустрічі з Трампом
00:18
оновленоРосійські БпЛА атакували Харків: є влучання, виникли пожежі
23:44
Пів сотні разів росіяни намагалися прорвати оборону на Покровському напрямку – Генштаб
23:43
"Контейнерний синдром": що це таке та в чому небезпека для дитини
23:17
У монобанк зміниться структура власності: кому він належатиме?
Усі новини...
Реклама:
Реклама: