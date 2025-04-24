Російська атака: у 9 областях вирували пожежі, під час повторного удару постраждав рятувальник
Уночі 24 квітня рятувальники загасили близько 40 пожеж у 9 областях, які виникли внаслідок російської масованої комбінованої атаки ракетами та безпілотниками, на Житомирщині від повторного удару постраждав рятувальник.
Джерело: голова МВС Ігор Клименко в Telegram
Пряма мова міністра: "Близько 40 осередків займання ліквідовували рятувальники ДСНС цієї ночі в 9 регіонах країни. Під масованим комбінованим ударом Росії були Київ та область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя.
Найбільше постраждав Київ: рятувальники працювали на 13 локаціях... Загалом у Києві станом на 7:30 зафіксовано 9 загиблих внаслідок російського удару. Ще понад 70 зазнали різних травм".
Деталі: За словами Клименка, усю ніч ліквідаційні роботи велися під загрозою повторних обстрілів.
"На Житомирщині ворог завдав повторного удару по підрозділу ДСНС, який прибув на гасіння пожежі. Постраждав 39-річний рятувальник", – підсумував Клименко.
Передісторія:
- Уночі 24 квітня Україна перебувала під масованою комбінованою атакою росіян. Працювала ППО.
- У столиці станом на 6 ранку відомо про 9 загиблих та 63 постраждалих, у тому числі 6 дітей і вагітна. Також зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі. На ранок з-під завалів зруйнованого росіянами буднику у Святошинському районі Києва чути телефонні дзвінки – рятувальна операція триває, шукають, зокрема, 2 дітей.
- У Київській області 2 людини постраждали, а також пошкоджені кілька житлових 5-поверхівок, магазини, склади, зупинка громадського транспорту та автомобілі внаслідок російської комбінованої атаки.
- У результаті комбінованої атаки росіян по Україні дістали пораненя двоє залізничників: провідник у Житомирі та машиніст у Києві, також у Києві та на Харківщині внаслідок обстрілу пошкоджена технічна колія, адміністративні і технічна будівлі залізниці.