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Російська атака: у 9 областях вирували пожежі, під час повторного удару постраждав рятувальник

Ірина БалачукЧетвер, 24 квітня 2025, 08:22
Російська атака: у 9 областях вирували пожежі, під час повторного удару постраждав рятувальник
Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки на Київщині. Фото ДСНС

Уночі 24 квітня рятувальники загасили близько 40 пожеж у 9 областях, які виникли внаслідок російської масованої комбінованої атаки ракетами та безпілотниками, на Житомирщині від повторного удару постраждав рятувальник.

Джерело: голова МВС Ігор Клименко в Telegram

Пряма мова міністра: "Близько 40 осередків займання ліквідовували рятувальники ДСНС цієї ночі в 9 регіонах країни. Під масованим комбінованим ударом Росії були Київ та область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя.

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Найбільше постраждав Київ: рятувальники працювали на 13 локаціях... Загалом у Києві станом на 7:30 зафіксовано 9 загиблих внаслідок російського удару. Ще понад 70 зазнали різних травм". 

Деталі: За словами Клименка, усю ніч ліквідаційні роботи велися під загрозою повторних обстрілів.

"На Житомирщині ворог завдав повторного удару по підрозділу ДСНС, який прибув на гасіння пожежі. Постраждав 39-річний рятувальник", – підсумував Клименко. 

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Фото ДСНС

Передісторія:

ракетний ударбезпілотникипожежа
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