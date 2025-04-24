Сибига после ночной атаки: РФ является препятствием на пути к миру, давить надо на Москву, а не на Киев

Глава МИД Украины Андрей Сибига после после того, как Россия осуществила массированную воздушную атаку в ночь на 24 апреля, призвал к давлению на Россию для достижения мира.

Источник: Сибига в соцсети Х, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Вчерашние максималистские требования России к Украине вывести войска из ее регионов в сочетании с этими жестокими ударами свидетельствуют о том, что именно Россия, а не Украина, является препятствием на пути к миру. Давление следует оказывать на Москву, а не на Киев".

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Детали: Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Россия осуществила массированный ракетный и беспилотный удар по Украине, нацеленный на гражданское население Киева и других регионов.

Он подчеркнул, что столица Украины пережила особенно ужасную и громкую ночь – на данный момент сообщается о 9 погибших гражданских лицах в Киеве и более 70 раненых, среди которых 6 детей.

Другие города и населенные пункты по всей Украине также стали мишенями российских ракет и беспилотников посреди ночи, в результате чего погибли и были ранены гражданские лица, добавил Сибига.

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"Своими действиями, а не словами, Путин демонстрирует, что не уважает никаких мирных усилий и хочет только продолжать войну. Слабость и уступки не остановят его террор и агрессию. Это могут сделать только сила и давление", – отметил глава МИД Украины.

Что предшествовало: Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Россия готова к „мирному соглашению", а вот с президентом Украины Владимиром Зеленским договориться труднее.