По Харкову було 3 хвилі ударів "Іскандерами", ракетами типу "Х" та "Геранями": 6 постраждалих  

Уночі 24 квітня російські окупанти атакували місто Харків три рази, застосували ракети "Іскандери" та типу "Х", а також дрони-камікадзе типу "Герань-2", внаслідок чого є руйнування і 6 людей дістали поранення.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно прокуратура: "24 квітня орієнтовно з 1:10 до 1:30 збройні сили РФ завдали масованого ракетного удару по Харкову. Попередньо встановлено, що ворог застосував по місту 3 крилаті ракети типу "Іскандер", внаслідок чого пошкоджено підприємства. В Основʼянському районі ракета (ймовірно, типу "Х") влучила неподалік житлового сектора – пошкоджено приватні будинки".

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Фото прокуратури

Деталі: Друга хвиля ударів була близько 3:00–3:30. Окупанти атакували підприємство у Харкові з використанням понад десяти ударних безпілотників (попередньо, типу "Герань-2").



"Приблизно о 5:00 розпочалася третя хвиля ударів – знову ракетна атака. У Слобідському районі зруйновано двоповерхову нежитлову будівлю підприємства. У Немишлянському районі ракета влучила у стадіон на території школи, спричинивши пошкодження навчального закладу та сусідніх багатоквартирних будинків", – повідомили в прокуратурі.

Фото прокуратури

Внаслідок цього удару чоловік та жінка отримали поранення склом, ще троє мешканок зазнали гострої реакції на стрес.

Ще одна російська ракета влучила поблизу ресторанного комплексу у Київському районі: будівля зазнала пошкоджень.

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Фото прокуратури

У селищі Безлюдівка Харківського району пошкоджено понад 10 приватних будинків, 14-річна дівчина отримала акубаротравму.

"За попередніми даними, під час цієї серії атак ворог застосовував ракети типу "Х"", – підсумували в прокуратурі.

Фото прокуратури

Раніше повідомлялося, що Харків росіяни атакували 14-ма безпілотниками та 10-ма ракетами, внаслідок чого пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, лікарню, школу, приватні будинки, готель та постраждали 2 людини.

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