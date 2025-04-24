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По Харькову было 3 волны ударов "Искандерами", ракетами типа "Х" и "Геранями": 6 пострадавших 

Ирина БалачукЧетверг, 24 апреля 2025, 10:26
По Харькову было 3 волны ударов Искандерами, ракетами типа Х и Геранями: 6 пострадавших 
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Ночью 24 апреля российские оккупанты атаковали город Харьков три раза, применили ракеты "Искандеры" и типа "Х", а также дроны-камикадзе типа "Герань-2", в результате чего есть разрушения и 6 человек получили ранения.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно прокуратура: "24 апреля ориентировочно с 1:10 до 1:30 вооруженные силы РФ нанесли массированный ракетный удар по Харькову. Предварительно установлено, что враг применил по городу 3 крылатые ракеты типа "Искандер", в результате чего повреждены предприятия. В Основянском районе ракета (вероятно, типа "Х") попала недалеко от жилого сектора – повреждены частные дома". 

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ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Детали: Вторая волна ударов была около 3:00-3:30. Оккупанты атаковали предприятие в Харькове с использованием более десяти ударных беспилотников (предварительно, типа "Герань-2").

"Примерно в 5:00 началась третья волна ударов – снова ракетная атака. В Слободском районе разрушено двухэтажное нежилое здание предприятия. В Немышлянском районе ракета попала в стадион на территории школы, вызвав повреждения учебного заведения и соседних многоквартирных домов", – сообщили в прокуратуре. 

 
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

В результате этого удара мужчина и женщина получили ранения стеклом, еще трое жительниц получили острую реакцию на стресс.

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Еще одна российская ракета попала вблизи ресторанного комплекса в Киевском районе: здание получило повреждения.

В поселке Безлюдовка Харьковского района повреждены более 10 частных домов, 14-летняя девушка получила акубаротравму. 

 
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

"По предварительным данным, во время этой серии атак враг применял ракеты типа "Х"", – подытожили в прокуратуре. 

 
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Ранее сообщалось, что Харьков россияне атаковали 14-ю беспилотниками и 10-ю ракетами, в результате чего повреждены многоэтажные жилые дома, больница, школа, частные дома, отель и пострадали 2 человека.

Предыстория:

Харьковракетный ударбеспилотники
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