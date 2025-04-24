У Харкові пошкоджено житлові багатоповерхівки, поліклініку, школу та готель: 2 постраждалих

Місто Харків росіяни атакували 14-ма безпілотниками та 10-ма ракетами, внаслідок чого пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, лікарню, школу, приватні будинки, готель, постраждали 2 людини.

Джерело: ДСНС та мер Харкова Ігор Терехов в Telegram

Пряма мова міського голови: "За інформацією нашого Ситуаційного центру, вночі Харків був атакований 24 рази. 14 разів – ворожими БПЛА, 10 разів ракетами.



Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, міська поліклініка, будівля школи, приватні обійстя, виробничі підприємства, готельний комплекс. Шпиталізовано одну людину".

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Фото ДСНС

Деталі: У ДСНС повідомили, що у місті вирували масштабні пожежі, пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, навчальний заклад і об’єкти інфраструктури.



"Попередньо постраждали 2 особи. Під загрозою повторних ударів працюють підрозділи ДСНС, комунальні служби та психологи. Триває ліквідація пожеж і розбір завалів", – підсумували у службі.

Фото ДСНС

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