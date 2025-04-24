У Харкові пошкоджено житлові багатоповерхівки, поліклініку, школу та готель: 2 постраждалих
Місто Харків росіяни атакували 14-ма безпілотниками та 10-ма ракетами, внаслідок чого пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, лікарню, школу, приватні будинки, готель, постраждали 2 людини.
Джерело: ДСНС та мер Харкова Ігор Терехов в Telegram
Пряма мова міського голови: "За інформацією нашого Ситуаційного центру, вночі Харків був атакований 24 рази. 14 разів – ворожими БПЛА, 10 разів ракетами.
Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, міська поліклініка, будівля школи, приватні обійстя, виробничі підприємства, готельний комплекс. Шпиталізовано одну людину".
Деталі: У ДСНС повідомили, що у місті вирували масштабні пожежі, пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, навчальний заклад і об’єкти інфраструктури.
"Попередньо постраждали 2 особи. Під загрозою повторних ударів працюють підрозділи ДСНС, комунальні служби та психологи. Триває ліквідація пожеж і розбір завалів", – підсумували у службі.
Передісторія:
- Уночі 24 квітня Україна перебувала під масованою комбінованою атакою росіян. Працювала ППО.
- У столиці станом на 6 ранку відомо про 9 загиблих та 63 постраждалих, у тому числі 6 дітей і вагітна. Також зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі. На ранок з-під завалів зруйнованого росіянами буднику у Святошинському районі Києва чути телефонні дзвінки – рятувальна операція триває, шукають, зокрема, 2 дітей.
- У Київській області 2 людини постраждали, а також пошкоджені кілька житлових 5-поверхівок, магазини, склади, зупинка громадського транспорту та автомобілі внаслідок російської комбінованої атаки.
- У результаті комбінованої атаки росіян по Україні дістали пораненя двоє залізничників: провідник у Житомирі та машиніст у Києві, також у Києві та на Харківщині внаслідок обстрілу пошкоджена технічна колія, адміністративні і технічна будівлі залізниці.
- За даними МВС, уночі 24 квітня рятувальники загасили близько 40 пожеж у 9 областях, які виникли внаслідок російської масованої комбінованої атаки ракетами та безпілотниками, на Житомирщині від повторного удару постраждав рятувальник.