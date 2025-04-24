Зеленський: Росія розраховувала на великий скандал, але розмова в Лондоні була конструктивною

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія розраховувала, що зустріч у Лондоні 23 квітня обернеться великим скандалом, але розмова з партнерами відбулась і вона була конструктивною.

Джерело: Зеленський на спільній з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафоcою пресконференції 24 квітня

Пряма мова президента України: "Учора в Лондоні була зустріч, і були присутні і європейські країни – Україна, Британія, Франція, Німеччина, і США. Вчора була розмова. Вона була непроста, але конструктивна. Вона закінчилась не розбіжностями, а бажанням працювати далі… Росія розрахувала на великий скандал учора, і навіть деякі емоції лунали в медіапросторі".

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Деталі: Він додав, що "РФ не подобається союз навколо України, тому що Україна, якщо вона буде на самоті, то для Росії є більш легкою ціллю".

"Хоча, скажу вам відверто, за ці 3 роки цієї війни ми достатньо міцні. Навіть у перші дні війни, коли ми були майже-майже, ми змогли вистояти. Повірте, зараз ми набагато сильніші. І все одно ми більше за всіх хочемо закінчення війни", – наголосив Зеленський.

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