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Зеленський: Росія розраховувала на великий скандал, але розмова в Лондоні була конструктивною

Ірина БалачукЧетвер, 24 квітня 2025, 14:17
Зеленський: Росія розраховувала на великий скандал, але розмова в Лондоні була конструктивною
Президент Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія розраховувала, що зустріч у Лондоні 23 квітня обернеться великим скандалом, але розмова з партнерами відбулась і вона була конструктивною.

Джерело: Зеленський на спільній з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафоcою пресконференції 24 квітня

Пряма мова президента України: "Учора в Лондоні була зустріч, і були присутні і європейські країни – Україна, Британія, Франція, Німеччина, і США. Вчора була розмова. Вона була непроста, але конструктивна. Вона закінчилась не розбіжностями, а бажанням працювати далі… Росія розрахувала на великий скандал учора, і навіть деякі емоції лунали в медіапросторі".

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Деталі: Він додав, що "РФ не подобається союз навколо України, тому що Україна, якщо вона буде на самоті, то для Росії є більш легкою ціллю".

"Хоча, скажу вам відверто, за ці 3 роки цієї війни ми достатньо міцні. Навіть у перші дні війни, коли ми були майже-майже, ми змогли вистояти. Повірте, зараз ми набагато сильніші. І все одно ми більше за всіх хочемо закінчення війни", – наголосив Зеленський.

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Передісторія:

  • 23 квітня у Лондоні відбулися переговори між Великою Британією, США, Україною, Францією та Німеччиною на рівні високопосадовців щодо мирного плану завершення війни Росії в Україні. 
  • Згодом глава МЗС Андрій Сибіга та очільник Офісу президента Андрій Єрмак розповіли, як українська делегація провела зустрічі з європейськими партнерами та спецпредставником президента США Кітом Келлогом.
  • Спершу очікувалося, що 23 квітня у Лондоні відбудуться переговори на рівні міністрів закордонних справ України, США, Франції, Німеччини та Британії. 
  • Напередодні запланованої зустрічі стало відомо, що державний секретар США Марко Рубіо не прибуде в Лондон. Натомість приїде спецпосланник щодо України Кіт Келлог.
  • Згодом у ЗМІ надійшла інформація, що приїзд до Лондона, імовірно, скасують і міністри закордонних справ Франції та Німеччини.
  • МЗС Великої Британії у середу підтвердило, що перемовини на рівні міністрів відкладені, натомість зустрічі пройдуть на рівні високопосадовців.

ЗеленськийВелика Британіямир
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