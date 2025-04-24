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Зеленский: Россия рассчитывала на большой скандал, но разговор в Лондоне был конструктивным

Ирина БалачукЧетверг, 24 апреля 2025, 14:17
Зеленский: Россия рассчитывала на большой скандал, но разговор в Лондоне был конструктивным
Президент Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассчитывала, что встреча в Лондоне 23 апреля обернется большим скандалом, но разговор с партнерами состоялся и он был конструктивным.

Источник: Зеленский на совместной с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой пресс-конференции 24 апреля

Прямая речь президента Украины: "Вчера в Лондоне была встреча, и присутствовали и европейские страны – Украина, Великобритания, Франция, Германия, и США. Вчера был разговор. Он был непростым, но конструктивным. Он закончился не разногласиями, а желанием работать дальше... Россия рассчитала на большой скандал вчера, и даже некоторые эмоции звучали в медиа пространстве".

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Детали: Он добавил, что "РФ не нравится союз вокруг Украины, потому что Украина, если она будет в одиночестве, то для России является более легкой целью".

"Хотя, скажу вам откровенно, за эти 3 года этой войны мы достаточно крепкие. Даже в первые дни войны, когда мы были почти-почти, мы смогли выстоять. Поверьте, сейчас мы гораздо сильнее. И все равно мы больше всех хотим окончания войны", – подчеркнул Зеленский.

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Предыстория:

  • 23 апреля в Лондоне состоялись переговоры между Великобританией, США, Украиной, Францией и Германией на уровне высокопоставленных чиновников по мирному плану завершения войны России в Украине. 
  • Позже глава МИД Андрей Сибига и руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказали, как украинская делегация провела встречи с европейскими партнерами и спецпредставителем президента США Китом Келлогом.
  • Сперва ожидалось, что 23 апреля в Лондоне состоятся переговоры на уровне министров иностранных дел Украины, США, Франции, Германии и Великобритании.
  • Накануне запланированной встречи стало известно, что государственный секретарь США Марко Рубио не прибудет в Лондон. Приедет спецпосланник по Украине Кит Келлог.
  • Впоследствии в СМИ поступила информация, что приезд в Лондон, вероятно, отменят и министры иностранных дел Франции и Германии.
  • МИД Великобритании в среду подтвердило, что переговоры на уровне министров отложены, но встречи пройдут на уровне высокопоставленных чиновников.

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