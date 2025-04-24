Зеленский: Россия рассчитывала на большой скандал, но разговор в Лондоне был конструктивным

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассчитывала, что встреча в Лондоне 23 апреля обернется большим скандалом, но разговор с партнерами состоялся и он был конструктивным.

Источник: Зеленский на совместной с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой пресс-конференции 24 апреля

Прямая речь президента Украины: "Вчера в Лондоне была встреча, и присутствовали и европейские страны – Украина, Великобритания, Франция, Германия, и США. Вчера был разговор. Он был непростым, но конструктивным. Он закончился не разногласиями, а желанием работать дальше... Россия рассчитала на большой скандал вчера, и даже некоторые эмоции звучали в медиа пространстве".

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Детали: Он добавил, что "РФ не нравится союз вокруг Украины, потому что Украина, если она будет в одиночестве, то для России является более легкой целью".

"Хотя, скажу вам откровенно, за эти 3 года этой войны мы достаточно крепкие. Даже в первые дни войны, когда мы были почти-почти, мы смогли выстоять. Поверьте, сейчас мы гораздо сильнее. И все равно мы больше всех хотим окончания войны", – подчеркнул Зеленский.

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