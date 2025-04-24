Трамп відреагував на удар РФ по Києву: Владімір, зупинись!

Президент США Дональд Трамп відреагував на масований удар по столиці України 24 квітня і закликав лідера РФ Володимира Путіна укласти мирну угоду

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth social

Пряма мова: "Я не задоволений російськими ударами по Києву. Це не було необхідно, і дуже невчасно. Владімір, зупинись! 5000 солдатів щотижня гинуть. Давайте укладемо мирну угоду!".

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Що передувало: В ніч на 24 квітня, за даними Повітряних сил, Росія випустила по Україні 215 ракет різного типу та дронів, основний удар прийшовся по Києву, де пошкоджено цілий квартал. ППО збила 112 ворожих повітряних цілей. Зокрема збито 7 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, 31 крилату ракету Х-101, 6 крилатих ракет "Калібр", 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 та 64 ударних БпЛА Shahed.

Станом на 11 дня відомо про 8 загиблих внаслідок російського удару по Святошинському району Києва, також є неідентифікована частина тіла. Загалом постраждали 77 людей, з них з них 26 дорослих і 5 дітей у лікарнях.