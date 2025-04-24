Трамп отреагировал на удар РФ по Киеву: Владимир, остановись!

Президент США Дональд Трамп отреагировал на массированный удар по столице Украины 24 апреля и призвал лидера РФ Владимира Путина заключить мирное соглашение

Источник: Трамп в своей соцсети Truth social

Прямая речь: "Я не доволен российскими ударами по Киеву. Это не было необходимо, и очень не вовремя. Владимир, остановись! 5000 солдат еженедельно гибнут. Давайте заключим мирное соглашение!".

Реклама:

Что предшествовало: В ночь на 24 апреля, по данным Воздушных сил, Россия выпустила по Украине 215 ракет различного типа и дронов, основной удар пришелся по Киеву, где поврежден целый квартал. ПВО сбила 112 вражеских воздушных целей. В частности сбито 7 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, 31 крылатую ракету Х-101, 6 крылатых ракет "Калибр", 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 и 64 ударных БпЛА Shahed.

По состоянию на 11 дня известно о 8 погибших в результате российского удара по Святошинскому району Киева, также есть неидентифицированная часть тела. Всего пострадали 77 человек, из них из них 26 взрослых и 5 детей в больницах.