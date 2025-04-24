У ДСНС уточнили дані про загиблих у Києві: 8 тіл ідентифіковано і є неопізнані рештки  

На ранок 24 квітня відомо про 8 загиблих внаслідок російського удару по Святошинському району Києва, також є неідентифікована частина тіла. Загалом постраждали 77 людей, з них з них 26 дорослих і 5 дітей у лікарнях.

Джерело: речник ГУ ДСНС у Києві Павло Петров у коментарі "Українській правді", мер Києва Віталій Кличко в Telegram, речник КМВА Євген Ієвлєв та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі марафону новин

Пряма мова Петрова: "Станом на зараз ми говоримо про 8 або 9 загиблих. У нас є 8 загиблих опізнаних і є частина тіла неідентифікована. Ми поки не знаємо, чи це буде та 9-та жертва, чи є можливість того, що це частина тіла когось з тих 8-ми загиблих, які вже опізнані".

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Деталі: Він додав, що наразі рятувальники продовжують розбирати завали і робитимуть це доти, доки не впевняться, що під ними нікого немає.

"Попередньо, ще шукаємо двох дітей. Батьки їхні тут на місці перебувають, пошуки двох дітей продовжуються", – підсумував Петров.

Також про 8 загиблих повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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"Щодо загиблих – остаточна інформація уточнюється. Наразі підтверджена загибель 8 людей. 77 людей звернулися за допомогою до медиків. 31 постраждалий перебуває в стаціонарах лікарень", – написав мер.

Він уточнив, що серед госпіталізований 5 дітей.

Речник КМВА Євген Ієвлєв уточнив, що вік постраждалих від 1,5 року до 80 років.

За словами міністра внутрішніх справ, під завалами ще можуть бути люди.

"Ми чуємо звук мобільних телефонів, який доноситься з-під завалів. І є велика кількість заяв родичів, які втратили зв'язок з рідними. Ми кожен цей факт перевіряємо", – сказав Клименко.

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