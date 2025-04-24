Кількість жертв через атаку РФ на Київ зросла до 12

Кількість загиблих унаслідок масованої ракетної атаки Росії на Київ зросла до 12. Рятувальники деблокували тіла ще двох загиблих з-під завалів житлового будинку у Святошинському районі.

Джерело: речник ГУ ДСНС у Києві Павло Петров у коментарі "Українській правді", МВС, ДСНС

Дослівно ДСНС: "Станом на 17.30 до 12 осіб зросла кількість загиблих у Святошинському районі Києва: рятувальники деблокували з-під завалів тіла ще 2 людей".

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Деталі: Раніше Петров розповів УП, що рятувальники дістали з-під завалів у Святошинському районі тіло жінки.

фото: ДСНС

Згодом у Міністерстві внутрішніх справ уточнили, що загиблою виявилась 27-річна дівчина.

Наразі пошуково-рятувальні роботи та ліквідація наслідків атаки тривають.

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О 16:53 рятувальники повідомили, що деблокували з-під завалів тіло ще 1 людини

Станом на 16.45 кількість загиблих внаслідок російського удару по столиці зросла до 10 осіб, 90 постраждалих.

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