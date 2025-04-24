Кількість жертв через атаку РФ на Київ зросла до 12
Кількість загиблих унаслідок масованої ракетної атаки Росії на Київ зросла до 12. Рятувальники деблокували тіла ще двох загиблих з-під завалів житлового будинку у Святошинському районі.
Джерело: речник ГУ ДСНС у Києві Павло Петров у коментарі "Українській правді", МВС, ДСНС
Дослівно ДСНС: "Станом на 17.30 до 12 осіб зросла кількість загиблих у Святошинському районі Києва: рятувальники деблокували з-під завалів тіла ще 2 людей".
Деталі: Раніше Петров розповів УП, що рятувальники дістали з-під завалів у Святошинському районі тіло жінки.
Згодом у Міністерстві внутрішніх справ уточнили, що загиблою виявилась 27-річна дівчина.
Наразі пошуково-рятувальні роботи та ліквідація наслідків атаки тривають.
О 16:53 рятувальники повідомили, що деблокували з-під завалів тіло ще 1 людини
Станом на 16.45 кількість загиблих внаслідок російського удару по столиці зросла до 10 осіб, 90 постраждалих.
Передісторія:
- Уночі 24 квітня Україна перебувала під масованою комбінованою атакою росіян. Працювала ППО.
- У столиці станом на 6 ранку повідомлялося про 9 загиблих та 63 постраждалих, у тому числі 6 дітей і вагітна. Також було зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі.
- Вранці стало відомо, що кількість постражалих уже понад 70, а з-під завалів зруйнованого росіянами буднику у Святошинському районі Києва чути телефонні дзвінки – рятувальна операція триває, шукають, зокрема, 2 дітей.
- Пізніше рятувальники повідомили, що дістали живого чоловіка з-під завалів зруйнованого росіянами будинку.
- Станом на 15 дня було відомо про 8 загиблих внаслідок російського удару по Святошинському району Києва, також є неідентифікована частина тіла. Загалом постраждали 90 людей, із них 44 перебувають в медичних закладах.
- Внаслідок удару загинули рідні брат і сестра – 21-річний Нікіта та 19-річна Софія.