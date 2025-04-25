Зеленський може не встигнути на прощання з Папою Римським, але Україна буде там представлена

Президент України Володимир Зеленський може не встигнути на прощання з Папою Франциском, утім Україну там представлять голова МЗС та перша леді.

Джерело: "Interfax-Україна" з посиланням на Зеленського

Пряма мова: "Якщо я не буду встигати, Україна буде представлена на достойному рівні. Міністр закордонних справ і перша леді будуть там присутні. Що стосується мене, для мене було важливо бути тут".

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Деталі: Він також повідомив, що у нього заплановано кілька військових засідань, а також Ставка.

Пряма мова: "Є кілька закритих питань щодо цього удару (російського удару в ніч на 24 квітня – Ред.) і щодо відповідних кроків України. Я не знаю, скільки це буде йти. Якщо я буду встигати, я обов'язково буду присутній, тому що я вже сказав, що це важливо для України".

Що передувало:

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Раніше планувалось, що Зеленський поїде на прощання із Папою Франциском. Після обстрілу України в ніч на 24 квітня він скоротив частину візиту до ПАР та заявив, що повертається до Києва.