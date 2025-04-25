Зеленский может не успеть на прощание с Папой Римским, но Украина будет там представлена

Президент Украины Владимир Зеленский может не успеть на прощание с Папой Франциском, впрочем Украину там представят глава МИД и первая леди.

Источник: "Interfax-Украина" со ссылкой на Зеленского

Прямая речь: "Если я не буду успевать, Украина будет представлена на достойном уровне. Министр иностранных дел и первая леди будут там присутствовать. Что касается меня, для меня было важно быть здесь".

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Детали: Он также сообщил, что у него запланировано несколько военных заседаний, а также Ставка.

Прямая речь: "Есть несколько закрытых вопросов по этому удару (российскому удару в ночь на 24 апреля - Ред.) и по соответствующим шагам Украины. Я не знаю, сколько это будет идти. Если я буду успевать, я обязательно буду присутствовать потому что я уже сказал, что это важно для Украины".

Что предшествовало:

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Ранее планировалось, что Зеленский поедет на прощание с Папой Франциском. После обстрела Украины в ночь на 24 апреля он сократил часть визита в ЮАР и заявил, что возвращается в Киев.