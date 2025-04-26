Между США и Украиной есть серьезные разногласия по условиям соглашения о прекращении войны – CNN

Между Вашингтоном и Киевом остаются серьезные разногласия по условиям рамочного мирного соглашения с Россией. Основными камнями преткновения стали гарантии безопасности для Украины и позиция США по признанию контроля России над Крымом.

Источник: CNN со ссылкой на источник, близкий к украинскому правительству, которое ознакомилось с обоими вариантами соглашения

Детали: По словам источника, США и Украина имеют противоположные позиции по ключевым аспектам будущего рамочного соглашения о прекращении войны.

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Украина требует гарантий безопасности не только от Европы, но и от США, тогда как первоначальный американский вариант предусматривал, что надежные гарантии безопасности будут поступать только от Европы.

Кроме того, предложение США признать контроль России над Крымом является абсолютно неприемлемым для Украины.

Украина также настаивает на обсуждении вопроса удержания Россией территорий, захваченных с момента вторжения в 2022 году, после прекращения огня.

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Контрпредложение Украины, которое подписали также Франция, Великобритания и Германия, было передано представителю Дональда Трампа по украинскому вопросу - Киту Келлогу. Оно предусматривает первоочередное и безусловное прекращение огня с обеих сторон, что является главным требованием Киева перед началом любых других действий.

Дословно: "В то же время Украина в целом согласилась с рядом положений первоначального американского плана, в частности: постепенным снятием санкций против России, введенных с 2014 года, после реализации мирного плана; отказом Украины от вступления в НАТО; замораживанием линии фронта; возвращением контроля над территорией вокруг Запорожской атомной электростанции".

Детали: Хотя разногласия остаются, шаги, сделанные Украиной для эффективного участия в переговорах, являются существенными, отметили украинские чиновники.

"Тот факт, что Украина готова говорить о территориях – это огромный шаг. Но если Трамп не считает это значительной уступкой, то это проблема", – сказал источник.

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