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Кропивницький зазнав чергової атаки дронів: пролунало 10 вибухів

Іван Д'яконовСубота, 26 квітня 2025, 02:02
Кропивницький зазнав чергової атаки дронів: пролунало 10 вибухів
ілюстративне фото: Getty Images

У ніч на 26 квітня російські окупаційні війська атакували Кропивницький ударними дронами.

Джерело: очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович, "Суспільне.Кропивницький"

Пряма мова: "Кропивницький пережив чергову ворожу дронову атаку. Станом на зараз, маємо інформацію про розбиті складські приміщення. Працюють рятувальники. За попередньою інформацією – всі живі".

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Деталі: Кореспонденти "Суспільне" повідомили, що з 00:25 до 00:52 у місті пролунало 10 вибухів. Повітряна тривога на Кіровоградщині тривала з 23:17 25 квітня до 01:15 26 квітня.

Передісторія: 

  • 19 березня ввечері росіяни завдали наймасованішої атаки на місто Кропивницький. Було відомо про 14 постраждалих, серед них 7 дітей. Пізніше в лікарні помер чоловік, який зазнав 90% опіків тіла внаслідок російської атаки на місто.

Кіровоградська областьбезпілотники
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