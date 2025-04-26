Кропивницкий подвергся очередной атаке дронов: прозвучало 10 взрывов

В ночь на 26 апреля российские оккупационные войска атаковали Кропивницкий ударными дронами.

Источник: глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович, "Суспільне.Кропивницький"

Прямая речь: "Кропивницкий пережил очередную вражескую дроновую атаку. По состоянию на сейчас, есть информация о разбитых складских помещениях. Работают спасатели. По предварительной информации - все живы".

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Детали: Корреспонденты "Суспільне" сообщили, что с 00:25 до 00:52 в городе прозвучало 10 взрывов. Воздушная тревога на Кировоградщине продолжалась с 23:17 25 апреля до 01:15 26 апреля.

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