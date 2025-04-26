Кропивницкий подвергся очередной атаке дронов: прозвучало 10 взрывов
Суббота, 26 апреля 2025, 02:02
В ночь на 26 апреля российские оккупационные войска атаковали Кропивницкий ударными дронами.
Источник: глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович, "Суспільне.Кропивницький"
Прямая речь: "Кропивницкий пережил очередную вражескую дроновую атаку. По состоянию на сейчас, есть информация о разбитых складских помещениях. Работают спасатели. По предварительной информации - все живы".
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Детали: Корреспонденты "Суспільне" сообщили, что с 00:25 до 00:52 в городе прозвучало 10 взрывов. Воздушная тревога на Кировоградщине продолжалась с 23:17 25 апреля до 01:15 26 апреля.
Предыстория:
- 19 марта вечером россияне нанесли самую массированную атаку на город Кропивницкий. Было известно о 14 пострадавших, среди них 7 детей. Позже в больнице умер мужчина, который получил 90% ожогов тела в результате российской атаки на город.