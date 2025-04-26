Зеленський про зустріч із Трампом: Встигли обговорити багато
Субота, 26 квітня 2025, 14:26
Президент Володимир Зеленський подякував американському колезі Дональду Трампу за "символічну зустріч" у Римі перед прощанням з Папою Римським.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова Зеленського: "Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали.
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Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни.
Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую, Президенте Дональде Трампе!".
Нагадаємо:
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- У Білому домі назвали зустріч дуже продуктивною.
- За даними ОП, зустріч тривала 15 хвилин.