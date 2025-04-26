Зеленський про зустріч із Трампом: Встигли обговорити багато

Президент Володимир Зеленський подякував американському колезі Дональду Трампу за "символічну зустріч" у Римі перед прощанням з Папою Римським.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали.

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Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни.

Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую, Президенте Дональде Трампе!".

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