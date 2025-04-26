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Зеленский о встрече с Трампом: Успели обсудить многое

Роман ПетренкоСуббота, 26 апреля 2025, 14:26
Зеленский о встрече с Трампом: Успели обсудить многое
фотО: ОП

Президент Владимир Зеленский поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за "символическую встречу" в Риме перед прощанием с Папой Римским.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Хорошая встреча. Один на один успели обсудить много. Надеемся на результат из всех вещей, которые прозвучали.

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Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны.

Очень символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов. Спасибо, Президент Дональд Трамп!".

Напомним:

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ЗеленскийТрамп
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