Зеленский о встрече с Трампом: Успели обсудить многое
Суббота, 26 апреля 2025, 14:26
Президент Владимир Зеленский поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за "символическую встречу" в Риме перед прощанием с Папой Римским.
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь Зеленского: "Хорошая встреча. Один на один успели обсудить много. Надеемся на результат из всех вещей, которые прозвучали.
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Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны.
Очень символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов. Спасибо, Президент Дональд Трамп!".
Напомним:
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- В Белом доме назвали встречу очень продуктивной.
- По данным ОП, встреча длилась 15 минут