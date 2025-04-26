По данным Генштаба ВСУ, с начала проведения Курской операции Россия потеряла в операционной зоне группировки войск "Курск" более 62 тысяч человек, также было обезврежено более 4,5 тысячи военных КНДР.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно: "С начала проведения Курской операции Сил обороны Украины, с 06.08.2024, потери армии России в операционной зоне группировки войск "Курск" составляют: личного состава – 62,4 тыс. человек, из них безвозвратные – 25,2 тыс, санитарные – 36,2 тыс.

Реклама:

Еще 983 военнослужащих армии агрессора были взяты в плен. Благодаря этому состоялись обмены, что позволило вернуть домой из российской неволи сотни наших воинов.

Общие потери армии КНДР на Курском направлении составляют более четырех с половиной тысяч убитыми и ранеными".

Детали: В Генштабе добавили, что "борьба продолжается".

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: Главе Кремля Владимиру Путину 26 апреля отчитались, что "освобожден от ВСУ" последний населенный пункт в Курской области Горналь.

Генштаб ВСУ заявил, что сообщения представителей высшего командования страны-агрессора о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ не соответствуют действительности.