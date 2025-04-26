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Удар по Києву 24 квітня: у Святошинському районі пошкоджено 54 будинки

Катерина ТищенкоСубота, 26 квітня 2025, 20:05
Удар по Києву 24 квітня: у Святошинському районі пошкоджено 54 будинки
постраждалий будинок у Святошинському районі, фото ДСНС

Внаслідок російського ракетного удару по Києву вночі 24 квітня у Святошинському районі пошкоджено 54 багатоквартирних будинки.

Джерело: керівник КМВА Тимур Ткаченко в Telegram

Пряма мова: "У Святошинському районі завершили ліквідацію наслідків ракетного удару…

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Від удару постраждали 54 багатоквартирних будинки, пошкоджено 723 квартири різного ступеня руйнування.

Фахівці підрозділу соціального захисту Святошинської РДА продовжують приймати заявки на відшкодування збитків. Станом на сьогодні вже подано 530 заяв".

Деталі: Ткаченко зазначив, що рятувальники вивезли з місця удару понад 2400 кубометрів зруйнованих будівельних конструкцій.

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Передісторія:

Київракетний удар
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