Удар по Киеву 24 апреля: в Святошинском районе повреждены 54 дома
Суббота, 26 апреля 2025, 20:05
В результате российского ракетного удара по Киеву ночью 24 апреля в Святошинском районе повреждены 54 многоквартирных дома.
Источник: руководитель КГВА Тимур Ткаченко в Telegram
Прямая речь: "В Святошинском районе завершили ликвидацию последствий ракетного удара...
Реклама:
От удара пострадали 54 многоквартирных дома, повреждено 723 квартиры различной степени разрушения.
Специалисты подразделения социальной защиты Святошинской РГА продолжают принимать заявки на возмещение ущерба. На сегодня уже подано 530 заявлений".
Детали: Ткаченко отметил, что спасатели вывезли с места удара более 2400 кубометров разрушенных строительных конструкций.
РЕКЛАМА:
Предыстория:
- Ночью 24 апреля Украина находилась под массированной комбинированной атакой россиян.
- В Святошинском районе в результате российского удара погибли 12 человек, еще 87 пострадали.