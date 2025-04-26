Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Удар по Киеву 24 апреля: в Святошинском районе повреждены 54 дома

Катерина ТищенкоСуббота, 26 апреля 2025, 20:05
Удар по Киеву 24 апреля: в Святошинском районе повреждены 54 дома
пострадавший дом в Святошинском районе, фото ГСЧС

В результате российского ракетного удара по Киеву ночью 24 апреля в Святошинском районе повреждены 54 многоквартирных дома.

Источник: руководитель КГВА Тимур Ткаченко в Telegram

Прямая речь: "В Святошинском районе завершили ликвидацию последствий ракетного удара...

Реклама:

От удара пострадали 54 многоквартирных дома, повреждено 723 квартиры различной степени разрушения.

Специалисты подразделения социальной защиты Святошинской РГА продолжают принимать заявки на возмещение ущерба. На сегодня уже подано 530 заявлений".

Детали: Ткаченко отметил, что спасатели вывезли с места удара более 2400 кубометров разрушенных строительных конструкций.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

Киевракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп после встречи с Зеленским допустил, что Путин "морочит голову"
видеоВ Риме завершились похороны Папы Франциска
McDonald's регистрирует товарный знак в России, но возвращаться не планирует
видеоБолее 500 человек ранены в результате взрыва в порту Ирана
Оккупанты атаковали тремя ракетами и 114 беспилотниками
В Украине не работают ряд сервисов - банки, почта, терминалы
Все новости...
Киев
Выломал дверь и спас семью: в Киеве нацгвардеец вытащил из-под завалов 3-летнего ребенка с родителями
Задержан киевлянин, обещавший экс-работнику системы МВД "бронь и должность в полиции"
24 апреля в Киеве зафиксировали рекордную температуру воздуха для этой даты
Последние новости
20:47
Спикер Сейма Литвы: Признание Крыма частью РФ создало бы угрозу мировому порядку
20:30
обновлено, видеоМакрон после встречи с Зеленским: Теперь Путин должен доказать, что действительно хочет мира
20:05
Удар по Киеву 24 апреля: в Святошинском районе повреждены 54 дома
19:53
Мерц планирует представить членов правительства от своей партии 28 апреля
19:41
Ликвидация генерала РФ: в ФСБ заявили о задержании "агента украинских спецслужб"
19:31
Президент Эстонии, который сидел рядом с Трампом, просил его не выходить из мирного процесса
19:19
видеоЗеленский и глава Еврокомиссии обсудили шаги Украины на пути вступления в ЕС
18:54
США снова отложили санкции против "дочки" Газпрома в Сербии
18:47
В Киеве организуют Spartan-забег в честь героической операции в Мариуполе
18:44
С начала Курской операции обезврежено около 67 тысяч военных РФ и КНДР – Генштаб
Все новости...
Реклама:
Реклама: