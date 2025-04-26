Удар по Киеву 24 апреля: в Святошинском районе повреждены 54 дома

В результате российского ракетного удара по Киеву ночью 24 апреля в Святошинском районе повреждены 54 многоквартирных дома.

Источник: руководитель КГВА Тимур Ткаченко в Telegram

Прямая речь: "В Святошинском районе завершили ликвидацию последствий ракетного удара...

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От удара пострадали 54 многоквартирных дома, повреждено 723 квартиры различной степени разрушения.

Специалисты подразделения социальной защиты Святошинской РГА продолжают принимать заявки на возмещение ущерба. На сегодня уже подано 530 заявлений".

Детали: Ткаченко отметил, что спасатели вывезли с места удара более 2400 кубометров разрушенных строительных конструкций.

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