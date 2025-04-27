DeepState повідомив, де Сили оборони ведуть бої на Курщині

Аналітики проєкту DeepState повідомили про бої Сил оборони в російській Курській області.

Джерело: DeepState

Деталі: У повідомленні йдеться про те, що в суботу росіяни повідомили, що нібито витіснили українських оборонців з Курщини.

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Проте, зазначає DeepState, ці заяви не відповідають дійсності, хоча обстановка в цьому районі "складається не найкращим чином".

Дослівно DeepState: "Ворог мав просування на Курщині, зокрема, практично повністю зайняв населений Горналь і просунувся в районі Олешні.

Це останні села, навколо яких залишився контроль бійцями Сил Оборони. Тож "Курська операція" досі триває, де українські військові ведуть бої з московитами та корейцями (військовими КНДР – ред.).

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Зокрема, здійснюється полювання та ураження логістики ворога, його місця зосередження тощо".

Деталі: DeepState також повідомляє, що ворог не полишає спроб просунутися та закріпитися на Сумщині.

За словами аналітиків, здійснює накопичення в селі Журавка та намагається підійти до села Біловоди.

Дослівно DeepState: "А також закріплюється та здійснює накопичення в Басівці, пробуючи рухатися в сторону Локні, але поки безуспішно.

Сили Оборони докладають максимальних зусиль, щоб не давати кацапам просуватися та накопичуватися".

Нагадаємо: Главі Кремля Володимиру Путіну 26 квітня відзвітували, що "звільнено від ЗСУ" останній населений пункт у Курській області Горналь.

Повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності, запевнив Генштаб ЗСУ.