DeepState повідомив, де Сили оборони ведуть бої на Курщині
Аналітики проєкту DeepState повідомили про бої Сил оборони в російській Курській області.
Джерело: DeepState
Деталі: У повідомленні йдеться про те, що в суботу росіяни повідомили, що нібито витіснили українських оборонців з Курщини.
Проте, зазначає DeepState, ці заяви не відповідають дійсності, хоча обстановка в цьому районі "складається не найкращим чином".
Дослівно DeepState: "Ворог мав просування на Курщині, зокрема, практично повністю зайняв населений Горналь і просунувся в районі Олешні.
Це останні села, навколо яких залишився контроль бійцями Сил Оборони. Тож "Курська операція" досі триває, де українські військові ведуть бої з московитами та корейцями (військовими КНДР – ред.).
Зокрема, здійснюється полювання та ураження логістики ворога, його місця зосередження тощо".
Деталі: DeepState також повідомляє, що ворог не полишає спроб просунутися та закріпитися на Сумщині.
За словами аналітиків, здійснює накопичення в селі Журавка та намагається підійти до села Біловоди.
Дослівно DeepState: "А також закріплюється та здійснює накопичення в Басівці, пробуючи рухатися в сторону Локні, але поки безуспішно.
Сили Оборони докладають максимальних зусиль, щоб не давати кацапам просуватися та накопичуватися".
Нагадаємо: Главі Кремля Володимиру Путіну 26 квітня відзвітували, що "звільнено від ЗСУ" останній населений пункт у Курській області Горналь.
Повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності, запевнив Генштаб ЗСУ.