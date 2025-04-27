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DeepState сообщил, где Силы обороны ведут бои на Курщине

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 27 апреля 2025, 00:52
DeepState сообщил, где Силы обороны ведут бои на Курщине
карта DeepState

Аналитики проекта DeepState сообщили о боях Сил обороны в российской Курской области.

Источник: DeepState

Детали: В сообщении говорится о том, что в субботу россияне сообщили, что якобы вытеснили украинских защитников из Курской области.

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Однако, отмечает DeepState, эти заявления не соответствуют действительности, хотя обстановка в этом районе "складывается не лучшим образом".

Дословно DeepState: "Враг имел продвижение на Курщине, в частности, практически полностью занял населенный Горналь и продвинулся в районе Олешни.

Это последние села, вокруг которых остался контроль бойцами Сил Обороны. Поэтому "Курская операция" до сих пор продолжается, где украинские военные ведут бои с московитами и корейцами (военными КНДР - ред.).

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В частности, осуществляется охота и поражение логистики врага, его места сосредоточения и т.д.".

Детали: DeepState также сообщает, что враг не оставляет попыток продвинуться и закрепиться на Сумщине.

По словам аналитиков, осуществляет накопление в селе Журавка и пытается подойти к селу Беловоды.

Дословно DeepState: "А также закрепляется и осуществляет накопление в Басовке, пробуя двигаться в сторону Локни, но пока безуспешно.

Силы Обороны прилагают максимальные усилия, чтобы не давать кацапам продвигаться и накапливаться".

Напомним: Главе Кремля Владимиру Путину 26 апреля отчитались, что "освобожден от ВСУ" последний населенный пункт в Курской области Горналь.

Сообщение представителей высшего командования страны-агрессора о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ не соответствуют действительности, заверил Генштаб ВСУ.

Курская область российско-украинская война
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