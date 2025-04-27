Кораблі США мають безкоштовно проходити Панамським та Суецьким каналами – Трамп
Неділя, 27 квітня 2025, 04:54
Президент США Дональд Трамп хоче, щоб американські кораблі безкоштовно проходили Панамським та Суецьким каналами.
Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social
Пряма мова: "Американським кораблям, як військовим, так і комерційним, має бути дозволено безкоштовно проходити Панамським та Суецьким каналами!
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Цих каналів не існувало б без Сполучених Штатів Америки".
Деталі: Трамп додав, що він доручив держсекретарю Марко Рубіо "негайно вирішити цю ситуацію".
Передісторія:
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- Уряд Панами погодився скасувати плату за транзит Панамським каналом для суден, що належать уряду Сполучених Штатів.
- Це оголошення відбулося після зустрічі державного секретаря США Марко Рубіо з президентом Панами Хосе Раулем Муліно під час його візиту до Центральної Америки.
- У своїй інавгураційній промові Трамп пообіцяв повернути контроль над Панамським каналом, який "експлуатує Китай".
- Президент Панами Хосе Рауль Муліно у відповідь на позицію американського президента Дональда Трампа "повернути" Панамський канал заявив, що ключовий водний шлях залишиться під контролем Панами.