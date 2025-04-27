Кораблі США мають безкоштовно проходити Панамським та Суецьким каналами – Трамп

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб американські кораблі безкоштовно проходили Панамським та Суецьким каналами.

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social

Пряма мова: "Американським кораблям, як військовим, так і комерційним, має бути дозволено безкоштовно проходити Панамським та Суецьким каналами!

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Цих каналів не існувало б без Сполучених Штатів Америки".

Деталі: Трамп додав, що він доручив держсекретарю Марко Рубіо "негайно вирішити цю ситуацію".

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