Корабли США должны бесплатно проходить по Панамскому и Суэцкому каналам – Трамп
Воскресенье, 27 апреля 2025, 04:54
Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы американские корабли бесплатно проходили по Панамскому и Суэцкому каналам.
Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social
Прямая речь: "Американским кораблям, как военным, так и коммерческим, должно быть разрешено бесплатно проходить по Панамскому и Суэцкому каналам!
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Этих каналов не существовало бы без Соединенных Штатов Америки".
Детали: Трамп добавил, что он поручил госсекретарю Марко Рубио "немедленно решить эту ситуацию".
Предыстория:
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- Правительство Панамы согласилось отменить плату за транзит по Панамскому каналу для судов, принадлежащих правительству Соединенных Штатов.
- Это объявление произошло после встречи государственного секретаря США Марко Рубио с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино во время его визита в Центральную Америку.
- В своей инаугурационной речи Трамп пообещал вернуть контроль над Панамским каналом, который "эксплуатирует Китай".
- Президент Панамы Хосе Рауль Мулино в ответ на позицию американского президента Дональда Трампа "вернуть" Панамский канал заявил, что ключевой водный путь останется под контролем Панамы.