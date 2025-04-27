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Корабли США должны бесплатно проходить по Панамскому и Суэцкому каналам – Трамп

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 27 апреля 2025, 04:54
Корабли США должны бесплатно проходить по Панамскому и Суэцкому каналам – Трамп
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы американские корабли бесплатно проходили по Панамскому и Суэцкому каналам.

Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social

Прямая речь: "Американским кораблям, как военным, так и коммерческим, должно быть разрешено бесплатно проходить по Панамскому и Суэцкому каналам!

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Этих каналов не существовало бы без Соединенных Штатов Америки".

Детали: Трамп добавил, что он поручил госсекретарю Марко Рубио "немедленно решить эту ситуацию".

Предыстория:

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  • Правительство Панамы согласилось отменить плату за транзит по Панамскому каналу для судов, принадлежащих правительству Соединенных Штатов.
  • Это объявление произошло после встречи государственного секретаря США Марко Рубио с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино во время его визита в Центральную Америку. 
  • В своей инаугурационной речи Трамп пообещал вернуть контроль над Панамским каналом, который "эксплуатирует Китай".
  • Президент Панамы Хосе Рауль Мулино в ответ на позицию американского президента Дональда Трампа "вернуть" Панамский канал заявил, что ключевой водный путь останется под контролем Панамы. 

СШАТрампфлот
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