Корабли США должны бесплатно проходить по Панамскому и Суэцкому каналам – Трамп

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы американские корабли бесплатно проходили по Панамскому и Суэцкому каналам.

Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social

Прямая речь: "Американским кораблям, как военным, так и коммерческим, должно быть разрешено бесплатно проходить по Панамскому и Суэцкому каналам!

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Этих каналов не существовало бы без Соединенных Штатов Америки".

Детали: Трамп добавил, что он поручил госсекретарю Марко Рубио "немедленно решить эту ситуацию".

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