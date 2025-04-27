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Зеленський: Росія намагається обдурити США й надалі затягувати війну

Катерина ТищенкоНеділя, 27 квітня 2025, 21:17
Зеленський: Росія намагається обдурити США й надалі затягувати війну
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається обдурити США та інші країни й надалі затягувати війну проти України, адже жодних приготувань РФ до реальної тиші не фіксується.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Росіяни багато говорять про свою начебто готовність іти на американські пропозиції, але поки що жодних приготувань російської армії до реальної тиші не фіксується. Навпаки, за час після Великодня окупант відновив звичну для них штурмову активність – авжеж ціною значних втрат росіяни намагаються просуватись.

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І кожен день таких боїв на фронті доводить абсолютно очевидно, що Росія дійсно намагається обманути світ – обдурити Америку та інших – і надалі затягувати цю війну.

І тому потрібен тиск. Без тиску не обійтись, щоб росіяни пішли на всі кроки, пішли на все, що необхідно, щоб зупинити війну. Вчорашні зустрічі у Ватикані та Римі підтвердили, що наші партнери розуміють, що відбувається".

Деталі: Зеленський також зазначив, що у неділю вже заслухав декілька доповідей головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.

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"Наші військові продовжують виконувати завдання на території Курської та Бєлгородської областей. Зберігаємо нашу присутність на території Росії", – сказав він.

Що передувало: Президент США Дональд Трамп після зустрічі з Зеленським 26 квітня в Римі розкритикував російського правителя Володимира Путіна за удари по мирних українських містах і допустив, що той не хоче припинення війни, а просто "морочить йому голову"

ЗеленськийРосіяСШАвійна
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