Зеленский: Россия пытается обмануть США и дальше затягивать войну

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается обмануть США и другие страны и дальше затягивать войну против Украины, ведь никаких приготовлений РФ к реальной тишине не фиксируется.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Россияне много говорят о своей якобы готовности идти на американские предложения, но пока никаких приготовлений российской армии к реальной тишине не фиксируется. Наоборот, за время после Пасхи оккупант возобновил привычную для них штурмовую активность – конечно, ценой значительных потерь россияне пытаются продвигаться.

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И каждый день таких боев на фронте доказывает совершенно очевидно, что Россия действительно пытается обмануть мир – обмануть Америку и других – и дальше затягивать эту войну.

И поэтому нужно давление. Без давления не обойтись, чтобы россияне пошли на все шаги, пошли на все, что необходимо, чтобы остановить войну. Вчерашние встречи в Ватикане и Риме подтвердили, что наши партнеры понимают, что происходит".

Детали: Зеленский также отметил, что в воскресенье уже заслушал несколько докладов главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте.

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"Наши военные продолжают выполнять задачи на территории Курской и Белгородской областей. Сохраняем наше присутствие на территории России", – сказал он.

Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп после встречи с Зеленским 26 апреля в Риме раскритиковал российского правителя Владимира Путина за удары по мирным украинским городам и допустил, что тот не хочет прекращения войны, а просто "морочит ему голову".