Відколи запропоновано припинення вогню, РФ застосувала 8,5 тис. авіабомб – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни постійно порушують умови припинення вогню, атакуючи ракетами, бомбами та посиленими штурмуючи на фронті.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Тільки за ніч сьогодні (27 квітня – ред.) росіяни застосували проти України майже 150 ударних дронів. За час від 11 березня, коли Америка на перемовинах в Саудівській Аравії запропонувала повне і безумовне припинення вогню, росіяни застосували майже вісім з половиною тисяч авіабомб".

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Деталі: Глава держави зазначив, що армія РФ використала після перемовин у Саудівській Аравії щодо припинення вогню майже 200 ракет різних типів та 3000 "шахедів" для ударів по Україні.

За словами Зеленського, росіяни б'ють по мирних містах та цивільних мішенях.

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