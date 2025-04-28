Відколи запропоновано припинення вогню, РФ застосувала 8,5 тис. авіабомб – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни постійно порушують умови припинення вогню, атакуючи ракетами, бомбами та посиленими штурмуючи на фронті.
Джерело: відеозвернення Зеленського
Пряма мова: "Тільки за ніч сьогодні (27 квітня – ред.) росіяни застосували проти України майже 150 ударних дронів. За час від 11 березня, коли Америка на перемовинах в Саудівській Аравії запропонувала повне і безумовне припинення вогню, росіяни застосували майже вісім з половиною тисяч авіабомб".
Деталі: Глава держави зазначив, що армія РФ використала після перемовин у Саудівській Аравії щодо припинення вогню майже 200 ракет різних типів та 3000 "шахедів" для ударів по Україні.
За словами Зеленського, росіяни б'ють по мирних містах та цивільних мішенях.
Нагадаємо:
- Президент Зеленський заявив, що Росія намагається обдурити США та інші країни й надалі затягувати війну проти України.
- Президент США Дональд Трамп після зустрічі з Зеленським 26 квітня в Римі розкритикував російського правителя Володимира Путіна за удари по мирних українських містах і допустив, що той не хоче припинення війни, а просто "морочить йому голову".