Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Відколи запропоновано припинення вогню, РФ застосувала 8,5 тис. авіабомб – Зеленський

Степан ГафткоПонеділок, 28 квітня 2025, 02:18
Відколи запропоновано припинення вогню, РФ застосувала 8,5 тис. авіабомб – Зеленський
Фото: скриншот з відеозвернення президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни постійно порушують умови припинення вогню, атакуючи ракетами, бомбами та посиленими штурмуючи на фронті.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Тільки за ніч сьогодні (27 квітня – ред.) росіяни застосували проти України майже 150 ударних дронів. За час від 11 березня, коли Америка на перемовинах в Саудівській Аравії запропонувала повне і безумовне припинення вогню, росіяни застосували майже вісім з половиною тисяч авіабомб". 

Реклама:

Деталі: Глава держави зазначив, що армія РФ використала після перемовин у Саудівській Аравії щодо припинення вогню майже 200 ракет різних типів та 3000 "шахедів" для ударів по Україні.

За словами Зеленського, росіяни б'ють по мирних містах та цивільних мішенях.  

Нагадаємо:

РЕКЛАМА:
  • Президент Зеленський заявив, що Росія намагається обдурити США та інші країни й надалі затягувати війну проти України.
  • Президент США Дональд Трамп після зустрічі з Зеленським 26 квітня в Римі розкритикував російського правителя Володимира Путіна за удари по мирних українських містах і допустив, що той не хоче припинення війни, а просто "морочить йому голову"

Зеленськийросійсько-українська війнаобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Лідер Північної Кореї повідомив про направлення своїх військ в Росію – Yonhap
Шмигаль заявив, що домовився з США не зараховувати вже надану допомогу в угоді про надра
Зеленський: Росія намагається обдурити США й надалі затягувати війну
Вибух у порту Ірану: вже понад 40 загиблих і 1200 поранених
Темпи падіння підтримки Трампа побили 70-річний рекорд – CNN
Мальта продавала паспорти підсанкційним росіянам – FT
Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Росія намагається обдурити США й надалі затягувати війну
Зеленський: Продовжуємо активні захисні дії в Курській і Бєлгородській областях
Свириденко назвала зустріч Зеленського з Трампом шансом на мир завдяки силі
Останні новини
02:18
Відколи запропоновано припинення вогню, РФ застосувала 8,5 тис. авіабомб – Зеленський
01:59
Кенійський бігун Саве став переможцем Лондонського марафону
01:40
Лідер Північної Кореї повідомив про направлення своїх військ в Росію – Yonhap
01:10
DeepStatе: Росіяни окупували Надіївку на Донеччині
01:01
У США важкохвору дитину-громадянина депортували разом із матір’ю до Гондурасу – CNN
00:41
Україна до кінця квітня отримає 400 тисяч снарядів завдяки чеській ініціативі
00:16
Як правильно обрати сонцезахист для дітей та чому потрібно наносити SPF на шкіру малюків
23:56
"Велика удача": українські полярники показали "невловних" антарктичних смугачів
23:55
"Дніпро" обіграв "Київ-Баскет" у першому матчі фінальної серії баскетбольної Суперліги
23:46
Під час марафону в Лондоні затримали пропалестинських протестувальників, що втрутилися з акцією
Усі новини...
Реклама:
Реклама: