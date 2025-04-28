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С тех пор как предложено прекращение огня, РФ применила 8,5 тыс. авиабомб – Зеленский

Степан ГафткоПонедельник, 28 апреля 2025, 02:18
С тех пор как предложено прекращение огня, РФ применила 8,5 тыс. авиабомб – Зеленский
Фото: скриншот из видеообращения президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне постоянно нарушают условия прекращения огня, атакуя ракетами, бомбами и усиленными штурмуя на фронте.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Только за ночь сегодня (27 апреля – ред.) россияне применили против Украины почти 150 ударных дронов. За время с 11 марта, когда Америка на переговорах в Саудовской Аравии предложила полное и безусловное прекращение огня, россияне применили почти восемь с половиной тысяч авиабомб". 

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Детали: Глава государства отметил, что армия РФ использовала после переговоров в Саудовской Аравии о прекращении огня почти 200 ракет различных типов и 3000 "шахедов" для ударов по Украине.

По словам Зеленского, россияне бьют по мирным городам и гражданским мишеням.  

Напомним:

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  • Президент Зеленский заявил, что Россия пытается обмануть США и другие страны и дальше затягивать войну против Украины. 
  • Президент США Дональд Трамп после встречи с Зеленским 26 апреля в Риме раскритиковал российского правителя Владимира Путина за удары по мирным украинским городам и допустил, что тот не хочет прекращения войны, а просто "морочит ему голову".

Зеленскийроссийско-украинская войнаобстрел
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