С тех пор как предложено прекращение огня, РФ применила 8,5 тыс. авиабомб – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне постоянно нарушают условия прекращения огня, атакуя ракетами, бомбами и усиленными штурмуя на фронте.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Только за ночь сегодня (27 апреля – ред.) россияне применили против Украины почти 150 ударных дронов. За время с 11 марта, когда Америка на переговорах в Саудовской Аравии предложила полное и безусловное прекращение огня, россияне применили почти восемь с половиной тысяч авиабомб".

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Детали: Глава государства отметил, что армия РФ использовала после переговоров в Саудовской Аравии о прекращении огня почти 200 ракет различных типов и 3000 "шахедов" для ударов по Украине.

По словам Зеленского, россияне бьют по мирным городам и гражданским мишеням.

Напомним:

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