С тех пор как предложено прекращение огня, РФ применила 8,5 тыс. авиабомб – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне постоянно нарушают условия прекращения огня, атакуя ракетами, бомбами и усиленными штурмуя на фронте.
Источник: видеообращение Зеленского
Прямая речь: "Только за ночь сегодня (27 апреля – ред.) россияне применили против Украины почти 150 ударных дронов. За время с 11 марта, когда Америка на переговорах в Саудовской Аравии предложила полное и безусловное прекращение огня, россияне применили почти восемь с половиной тысяч авиабомб".
Детали: Глава государства отметил, что армия РФ использовала после переговоров в Саудовской Аравии о прекращении огня почти 200 ракет различных типов и 3000 "шахедов" для ударов по Украине.
По словам Зеленского, россияне бьют по мирным городам и гражданским мишеням.
Напомним:
- Президент Зеленский заявил, что Россия пытается обмануть США и другие страны и дальше затягивать войну против Украины.
- Президент США Дональд Трамп после встречи с Зеленским 26 апреля в Риме раскритиковал российского правителя Владимира Путина за удары по мирным украинским городам и допустил, что тот не хочет прекращения войны, а просто "морочит ему голову".