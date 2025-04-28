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У Росії заявили про масовану атаку дронів на Брянськ – там розташований завод мікроелектроніки

Ірина БалачукПонеділок, 28 квітня 2025, 08:01
У Росії заявили про масовану атаку дронів на Брянськ – там розташований завод мікроелектроніки
ФОТО З МІСЦЕВОГО TELEGRAM-КАНАЛУ "БРЯНСК СЕЙЧАС"

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив про масовану атаку БпЛА на регіон уночі 28 квітня, у Міноборони РФ додали, що нібито збили над областю 102 "українські дрони". 

Джерело: Богомаз і Міноборони РФ у Telegram, місцеві Telegram-канали

Деталі: За словами Богомаза, зокрема ППО працювала в Брянську, у місті нібито одна людина загинула і одна отримала поранення.

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"Підрозділами ППО Міністерства оборони РФ знищено кілька десятків безпілотних літальних апаратів над нашим регіоном", – заявив губернатор.

У Міноборони РФ уточнили, що нібито за ніч збили 115 українських безпілотників.

Зокрема, 102 БпЛА – над Брянською областю, 9 – над тимчасово окупованим Кримом, 2 – над Курською, 1 – над Бєлгородською областю та 1 – над акваторією Чорного моря.

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Місцеві Telegram-канали повідомляли про кілька пожеж у Брянську, зокрема на вулицях Московській і Червоноармійській. 

 
Фото з місцевого Telegram-каналу "Брянск сейчас"

Як відомо, у Брянську на вулиці Червоноармійській, 103, розташований завод "Кремній Ел", який є одним із найбільших постачальників військової мікроелектроніки.

"Кремній Ел" виробляє широкий асортимент мікросхем і компонентів, які використовуються у стратегічно важливих системах озброєння. Зокрема, в ракетних комплексах "Тополь-М", "Булава", зенітних ракетних системах С-300 та С-400, а також у бортовій електроніці бойових літаків.

Передісторія:

Росіябезпілотники
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