У Росії заявили про масовану атаку дронів на Брянськ – там розташований завод мікроелектроніки

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив про масовану атаку БпЛА на регіон уночі 28 квітня, у Міноборони РФ додали, що нібито збили над областю 102 "українські дрони".

Джерело: Богомаз і Міноборони РФ у Telegram, місцеві Telegram-канали

Деталі: За словами Богомаза, зокрема ППО працювала в Брянську, у місті нібито одна людина загинула і одна отримала поранення.

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"Підрозділами ППО Міністерства оборони РФ знищено кілька десятків безпілотних літальних апаратів над нашим регіоном", – заявив губернатор.

У Міноборони РФ уточнили, що нібито за ніч збили 115 українських безпілотників.

Зокрема, 102 БпЛА – над Брянською областю, 9 – над тимчасово окупованим Кримом, 2 – над Курською, 1 – над Бєлгородською областю та 1 – над акваторією Чорного моря.

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Місцеві Telegram-канали повідомляли про кілька пожеж у Брянську, зокрема на вулицях Московській і Червоноармійській.

Фото з місцевого Telegram-каналу "Брянск сейчас"

Як відомо, у Брянську на вулиці Червоноармійській, 103, розташований завод "Кремній Ел", який є одним із найбільших постачальників військової мікроелектроніки.

У російському Брянську лунали вибухи. Місцева влада повідомила про атаку БпЛА. У місті розташований завод мікроелектроніки, який серед іншого виготовляє деталі до систем ППО "Панцир" і ракетних комплексів "Іскандер". Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/060xMYdIzD — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 28, 2025

"Кремній Ел" виробляє широкий асортимент мікросхем і компонентів, які використовуються у стратегічно важливих системах озброєння. Зокрема, в ракетних комплексах "Тополь-М", "Булава", зенітних ракетних системах С-300 та С-400, а також у бортовій електроніці бойових літаків.

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