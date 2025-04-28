В России завили о массированной атаке дронов на Брянск – там расположен завод микроэлектроники

ФОТО ИЗ МЕСТНОГО TELEGRAM-КАНАЛА "БРЯНСК СЕЙЧАС"

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил о массированной атаке БпЛА на регион ночью 28 апреля, в Минобороны РФ добавили, что якобы сбили над областью 102 "украинских дрона".

Источник: Богомаз и Минобороны РФ в Telegram, местные Telegram-каналы

Детали: По словам Богомаза, в частности ПВО работала в Брянске, в городе якобы один человек погиб и один получил ранения.

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"Подразделениями ПВО Министерства обороны РФ уничтожено несколько десятков беспилотных летательных аппаратов над нашим регионом", – заявил губернатор.

В Минобороны РФ уточнили, что якобы за ночь сбили 115 украинских беспилотников.

В частности, 102 БпЛА – над Брянской областью, 9 – над временно оккупированным Крымом, 2 – над Курской, 1 – над Белгородской областью и 1 – над акваторией Черного моря.

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Местные Telegram-каналы сообщали о нескольких пожарах в Брянске, в частности по улицах Московской и Красноармейской.

ФОТО ИЗ МЕСТНОГО TELEGRAM-КАНАЛА "БРЯНСК СЕЙЧАС"

Как известно, в Брянске на улице Красноармейской, 103, расположен завод "Кремний Эл", который является одним из крупнейших поставщиков военной микроэлектроники.

У російському Брянську лунали вибухи. Місцева влада повідомила про атаку БпЛА. У місті розташований завод мікроелектроніки, який серед іншого виготовляє деталі до систем ППО "Панцир" і ракетних комплексів "Іскандер". Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/060xMYdIzD — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 28, 2025

"Кремний Эл" производит широкий ассортимент микросхем и компонентов, которые используются в стратегически важных системах вооружения. В частности, в ракетных комплексах "Тополь-М", "Булава", зенитных ракетных системах С-300 и С-400, а также в бортовой электронике боевых самолетов.

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