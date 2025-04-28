Пєсков заявив, що Москва чекає сигналу про мирні переговори від Києва
Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито залишається відкритою для мирних переговорів, але, за його словами, саме Україна повинна зробити "якісь дії" для цього.
Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", Telegram-канал "Вы слушали Маяк", який публікує відеокоментарі Пєскова
Пряма мова прессекретаря Путіна на запитання, від кого Москва чекає сигнал про відновлення мирних переговорів: "Від Києва принаймні. Київ повинен вжити якихось дій у зв'язку з цим. У них же є юридична заборона на переговори. Але поки що ми не бачимо жодних дій".
Деталі: Він також прокоментував слова президента США про те, що Росії потрібно припинити удари по Україні.
"Ну були такі слова. Триває СВО (так росіяни називають свою неспровоковану загарбницьку війну проти України – ред.). Тривають зусилля США, зусилля щодо виведення процесу в мирне русло", – сказав Пєсков.
За його словами, Росія нібито "неодноразово вже підтверджувала готовність" до переговорів "без будь-яких попередніх умов".
"Зусилля тривають. Це все, що я можу сказати з цієї теми", – підсумував прессекретар Путіна.
Передісторія:
- 25 квітня відбулася четверта з початку року зустріч між правителем РФ Володимиром Путіним і спецпосланцем президента США Стівеном Віткоффом.
- У Кремлі заявили, що зустріч дала змогу "додатково зблизити позиції Росії та США" з низки питань, також ішлося "про можливість відновлення прямих переговорів між представниками Росії та України".
- Путін також сказав Віткоффу про готовність до переговорів з Україною без попередніх умов.