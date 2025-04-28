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Песков заявил, что Москва ждет сигнала о мирных переговорах от Киева  

Ирина БалачукПонедельник, 28 апреля 2025, 12:08
Песков заявил, что Москва ждет сигнала о мирных переговорах от Киева  
Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков. Фото РИА Новости

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы остается открытой для мирных переговоров, но, по его словам, именно Украина должна предпринять "какие-то действия" для этого.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", Telegram-канал "Вы слушали Маяк", который публикует видеокомментарии Пескова

Прямая речь пресс-секретаря Путина на вопрос, от кого Москва ждет сигнал о возобновлении мирных переговоров: "От Киева во крайней мере. Киев должен предпринять какие-то действия в этой связи. У них же есть юридический запрет на переговоры. Но пока мы не видим никаких действий".

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Детали: Он также прокомментировал слова президента США от том, что России нужно прекратить удары по Украине.

"Ну были такие слова. Продолжается СВО (так россияне называют свою неспровоцированную захватническую войну против Украины – ред.). Продолжаются усилия США, усилия по выводу процесса в мирное русло", – сказал Песков.

По его словам, Россия якобы "неоднократно уже подтверждала готовность" к переговорам "без каких-либо предварительных условий".

"Усилия продолжаются. Это все что я могу сказать по этой теме", – подытожил пресс-секретарь Путина.

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Предыстория:

  • 25 апреля состоялась четвертая с начала года встреча между правителем РФ Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.
  • В Кремле заявили, что встреча позволила "дополнительно сблизить позиции России и США" по ряду вопросов, также речь шла "о возможности возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины".
  • Путин сказал Уиткоффу о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий.

РосcияпереговорыУкраина
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