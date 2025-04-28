Песков заявил, что Москва ждет сигнала о мирных переговорах от Киева
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы остается открытой для мирных переговоров, но, по его словам, именно Украина должна предпринять "какие-то действия" для этого.
Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", Telegram-канал "Вы слушали Маяк", который публикует видеокомментарии Пескова
Прямая речь пресс-секретаря Путина на вопрос, от кого Москва ждет сигнал о возобновлении мирных переговоров: "От Киева во крайней мере. Киев должен предпринять какие-то действия в этой связи. У них же есть юридический запрет на переговоры. Но пока мы не видим никаких действий".
Детали: Он также прокомментировал слова президента США от том, что России нужно прекратить удары по Украине.
"Ну были такие слова. Продолжается СВО (так россияне называют свою неспровоцированную захватническую войну против Украины – ред.). Продолжаются усилия США, усилия по выводу процесса в мирное русло", – сказал Песков.
По его словам, Россия якобы "неоднократно уже подтверждала готовность" к переговорам "без каких-либо предварительных условий".
"Усилия продолжаются. Это все что я могу сказать по этой теме", – подытожил пресс-секретарь Путина.
Предыстория:
- 25 апреля состоялась четвертая с начала года встреча между правителем РФ Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.
- В Кремле заявили, что встреча позволила "дополнительно сблизить позиции России и США" по ряду вопросов, также речь шла "о возможности возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины".
- Путин сказал Уиткоффу о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий.