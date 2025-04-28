Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Удар по Києву 24 квітня: у лікарні помер 45-річний чоловік, кількість жертв збільшилась до 13

Станіслав ПогоріловПонеділок, 28 квітня 2025, 13:38
Удар по Києву 24 квітня: у лікарні помер 45-річний чоловік, кількість жертв збільшилась до 13
Квіти і дитячі іграшки на місці удару балістики по Києву, фото: ДСНС

Внаслідок російського ракетного удару по Києву вночі 24 квітня у лікарні помер 45-річний чоловік, кількість жертв атаки на столицю збільшилась до 13 осіб.

Джерело: начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко у Telegram

Пряма мова: "Щойно у лікарні від отриманих опіків внаслідок ворожої атаки 24 квітня помер 45-річний чоловік".

Реклама:

Деталі: За його Ткаченка, у померлого залишилась неповнолітня донька та прийомний 6-річний онук. Їхній будинок повністю зруйновано.

Повідомляється, що внаслідок ракетного удару загалом ворог забрав життя 13 людей.

Передісторія:

РЕКЛАМА:

російсько-українська війнаКиївракетний ударжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Під час атаки РФ Повітряні сили втратили винищувач Су-27
"Нафтогаз" підписав угоду про термінову закупівлю газу
Українські моделі OnlyFans заробили 111 мільйонів доларів – голова податкової
Прокурор назвав, де саме в Росії отаборився Янукович
Путін "подякував" військам КНДР за участь у війні. Держдеп США висловив "занепокоєння"
Трамп заявив, що Путін повинен припинити стріляти і підписати угоду
Усі новини...
російсько-українська війна
Пєсков заявив, що Росія за необхідності надасть КНДР військову допомогу
Путін "подякував" військам КНДР за участь у війні. Держдеп США висловив "занепокоєння"
Росіяни атакували Покровський напрямок 64 рази, на Курщині відбулося 23 штурми ворога – Генштаб
Останні новини
13:53
Як захистити свої права, якщо у вас шумні сусіди: пояснює омбудсмен
13:52
У Румунії туристка загинула, втікаючи від ведмедя
13:42
мапаУ вівторок прогнозують нічні заморозки, а надалі потеплішає
13:39
"Укргідроенерго" готується до суду з РФ: замовило оцінку збитків від обстрілів
13:38
Удар по Києву 24 квітня: у лікарні помер 45-річний чоловік, кількість жертв збільшилась до 13
13:23
Сирський: У царині БЗВП є чимало невирішених питань, але реалізується багато ефективних проєктів
13:22
боксЯ хотів і вимагав бій: перша реакція Дюбуа на реванш з Усиком
13:19
Світові військові витрати рекордно зросли
13:03
Не в своєму кріслі? Прокурор Кравченко про роботу в податковій
12:55
Ультраперероблена їжа підвищує ризик передчасної смерті – дослідження
Усі новини...
Реклама:
Реклама: