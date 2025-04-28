Удар по Києву 24 квітня: у лікарні помер 45-річний чоловік, кількість жертв збільшилась до 13
Понеділок, 28 квітня 2025, 13:38
Внаслідок російського ракетного удару по Києву вночі 24 квітня у лікарні помер 45-річний чоловік, кількість жертв атаки на столицю збільшилась до 13 осіб.
Джерело: начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко у Telegram
Пряма мова: "Щойно у лікарні від отриманих опіків внаслідок ворожої атаки 24 квітня помер 45-річний чоловік".
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Деталі: За його Ткаченка, у померлого залишилась неповнолітня донька та прийомний 6-річний онук. Їхній будинок повністю зруйновано.
Повідомляється, що внаслідок ракетного удару загалом ворог забрав життя 13 людей.
Передісторія:
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- Уночі 24 квітня Україна перебувала під масованою комбінованою атакою росіян.
- Повідомлялось, що у Святошинському районі внаслідок російського удару тоді загинули 12 людей, ще 87 постраждали.