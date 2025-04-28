Удар по Киеву 24 апреля: в больнице умер 45-летний мужчина, количество жертв увеличилось до 13
Понедельник, 28 апреля 2025, 13:38
В результате российского ракетного удара по Киеву ночью 24 апреля в больнице умер 45-летний мужчина, количество жертв атаки на столицу увеличилось до 13 человек.
Источник: начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко в Telegram
Прямая речь: "Только что в больнице от полученных ожогов в результате вражеской атаки 24 апреля умер 45-летний мужчина".
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Детали: По его словам Ткаченко, у умершего осталась несовершеннолетняя дочь и приемный 6-летний внук. Их дом полностью разрушен.
Сообщается, что в результате ракетного удара в целом враг унес жизни 13 человек.
Предыстория:
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- Ночью 24 апреля Украина находилась под массированной комбинированной атакой россиян.
- Сообщалось, что в Святошинском районе в результате российского удара тогда погибли 12 человек, еще 87 пострадали.