Удар по Киеву 24 апреля: в больнице умер 45-летний мужчина, количество жертв увеличилось до 13

Цветы и детские игрушки на месте удара баллистики по Киеву, фото: ГСЧС

В результате российского ракетного удара по Киеву ночью 24 апреля в больнице умер 45-летний мужчина, количество жертв атаки на столицу увеличилось до 13 человек.

Источник: начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко в Telegram

Прямая речь: "Только что в больнице от полученных ожогов в результате вражеской атаки 24 апреля умер 45-летний мужчина".

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Детали: По его словам Ткаченко, у умершего осталась несовершеннолетняя дочь и приемный 6-летний внук. Их дом полностью разрушен.

Сообщается, что в результате ракетного удара в целом враг унес жизни 13 человек.

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