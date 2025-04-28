В Єврокомісії відреагували на участь військ КНДР у війні проти України: прояв відчаю Росії

Речниця Європейської комісії Анітта Хіппер на брифінгу 28 квітня заявила, що залучення військ Північної Кореї у війні проти України свідчить про те, що Росія не зацікавлена у мирі і це є проявом відчаю РФ, яка є ізольована та послаблена, завдяки санкціям ЄС.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова: "Коли йдеться про поглиблення військової співпраці (Росії) з Північною Кореєю, це надсилає дуже чіткий сигнал: Росія не зацікавлена у мирі. Навпаки, метою Росії залишається придушити Україну, і Росія відчайдушно шукає будь-яку допомогу для підтримки цієї незаконної агресії – включно з суб’єктами, які серйозно підривають та дестабілізують глобальний мир і безпеку. Тож це – прояв відчаю з боку Росії, яка змушена покладатися на таких суб'єктів".

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Деталі: За її словами, це лише підтверджує, наскільки Росія "ізольована і наскільки ми послаблюємо її, зокрема завдяки санкціям, що і спричиняє такий відчай".

"Саме тому ми продовжуємо активізувати свої зусилля – працюючи над сімнадцятим пакетом санкцій та підтримуючи Україну", – повідомила Хіппер.

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