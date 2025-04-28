В Єврокомісії відреагували на участь військ КНДР у війні проти України: прояв відчаю Росії
Речниця Європейської комісії Анітта Хіппер на брифінгу 28 квітня заявила, що залучення військ Північної Кореї у війні проти України свідчить про те, що Росія не зацікавлена у мирі і це є проявом відчаю РФ, яка є ізольована та послаблена, завдяки санкціям ЄС.
Джерело: "Європейська правда"
Пряма мова: "Коли йдеться про поглиблення військової співпраці (Росії) з Північною Кореєю, це надсилає дуже чіткий сигнал: Росія не зацікавлена у мирі. Навпаки, метою Росії залишається придушити Україну, і Росія відчайдушно шукає будь-яку допомогу для підтримки цієї незаконної агресії – включно з суб’єктами, які серйозно підривають та дестабілізують глобальний мир і безпеку. Тож це – прояв відчаю з боку Росії, яка змушена покладатися на таких суб'єктів".
Деталі: За її словами, це лише підтверджує, наскільки Росія "ізольована і наскільки ми послаблюємо її, зокрема завдяки санкціям, що і спричиняє такий відчай".
"Саме тому ми продовжуємо активізувати свої зусилля – працюючи над сімнадцятим пакетом санкцій та підтримуючи Україну", – повідомила Хіппер.
Передісторія:
- Як відомо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив направлення військ до Росії для війни проти України, заявивши, що це відповідає положенням Договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР та РФ.
- Згодом Путін підтвердив участь північнокорейських військ на боці Росії у війні проти України та "подякував" їм.
- У той самий час, у західних ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що в адміністрації президента США Дональда Трампа нібито вже почали непублічні приготування до спроб відновити діалог з Північною Кореєю.