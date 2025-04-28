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В Еврокомиссии отреагировали на участие войск КНДР в войне против Украины: проявление отчаяния России

Татьяна Высоцкая, Станислав ПогориловПонедельник, 28 апреля 2025, 14:48
В Еврокомиссии отреагировали на участие войск КНДР в войне против Украины: проявление отчаяния России
Тренировка северокорейцев для боев на Курщине, фото: скриншот из видео пропагандистов "ТАСС"

Пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Хиппер на брифинге 28 апреля заявила, что привлечение войск Северной Кореи в войне против Украины свидетельствует о том, что Россия не заинтересована в мире и это является проявлением отчаяния РФ, которая изолирована и ослаблена, благодаря санкциям ЕС.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "Когда речь идет об углублении военного сотрудничества (России) с Северной Кореей, это посылает очень четкий сигнал: Россия не заинтересована в мире. Наоборот, целью России остается подавить Украину, и Россия отчаянно ищет любую помощь для поддержки этой незаконной агрессии - включая субъекты, которые серьезно подрывают и дестабилизируют глобальный мир и безопасность. Поэтому это – проявление отчаяния со стороны России, которая вынуждена полагаться на таких субъектов".

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По ее словам, это только подтверждает, насколько Россия "изолирована и насколько мы ослабляем ее, в частности благодаря санкциям, что и вызывает такое отчаяние".

"Именно поэтому мы продолжаем активизировать свои усилия – работая над семнадцатым пакетом санкций и поддерживая Украину", – сообщила Хиппер.

Предыстория:

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  • Как известно, лидер Северной Кореи Ким Чен подтвердил направление войск в Россию для войны против Украины, заявив, что это соответствует положениям Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ.
  • Впоследствии Путин подтвердил участие северокорейских войск на стороне России в войне против Украины и "поблагодарил" их.
  • В то же время, в западных СМИ появились сообщения о том, что в администрации президента США Дональда Трампа якобы уже начали непубличные приготовления к попыткам возобновить диалог с Северной Кореей.

ЕСКНДРРосcияроссийско-украинская война
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