В Еврокомиссии отреагировали на участие войск КНДР в войне против Украины: проявление отчаяния России
Пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Хиппер на брифинге 28 апреля заявила, что привлечение войск Северной Кореи в войне против Украины свидетельствует о том, что Россия не заинтересована в мире и это является проявлением отчаяния РФ, которая изолирована и ослаблена, благодаря санкциям ЕС.
Источник: "Европейская правда"
Прямая речь: "Когда речь идет об углублении военного сотрудничества (России) с Северной Кореей, это посылает очень четкий сигнал: Россия не заинтересована в мире. Наоборот, целью России остается подавить Украину, и Россия отчаянно ищет любую помощь для поддержки этой незаконной агрессии - включая субъекты, которые серьезно подрывают и дестабилизируют глобальный мир и безопасность. Поэтому это – проявление отчаяния со стороны России, которая вынуждена полагаться на таких субъектов".
По ее словам, это только подтверждает, насколько Россия "изолирована и насколько мы ослабляем ее, в частности благодаря санкциям, что и вызывает такое отчаяние".
"Именно поэтому мы продолжаем активизировать свои усилия – работая над семнадцатым пакетом санкций и поддерживая Украину", – сообщила Хиппер.
Предыстория:
- Как известно, лидер Северной Кореи Ким Чен подтвердил направление войск в Россию для войны против Украины, заявив, что это соответствует положениям Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ.
- Впоследствии Путин подтвердил участие северокорейских войск на стороне России в войне против Украины и "поблагодарил" их.
- В то же время, в западных СМИ появились сообщения о том, что в администрации президента США Дональда Трампа якобы уже начали непубличные приготовления к попыткам возобновить диалог с Северной Кореей.