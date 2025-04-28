Путін "подякував" військам КНДР за участь у війні. Держдеп США висловив "занепокоєння"
Правитель Росії Володимир Путін слідом за лідером КНДР Кім Чен Ином підтвердив участь північнокорейських військ на боці Росії у війні проти України та "подякував" їм. У Державному департаменті США висловили "занепокоєння" і заявили, що військова підтримка РФ зі стороні Північної Кореї повинна припинитись.
Джерело: мовник Sky News з посиланням речника Держдеп, "Коммерсант"
Дослівно: "Державний департамент США заявив, що "стурбований" "прямою участю" Пхеньяна у війні.
В електронному листі речник відомства заявив, що "військове розгортання Північної Кореї в Росії і будь-яка підтримка, що надається Російською Федерацією (Північній Кореї) натомість, повинні припинитися".
Натомість у повідомленні Кремля у понеділок говориться, що Путін "подякував підрозділам армії КНДР за участь у боях проти з'єднань збройних сил України в Курській області".
Лідер Кремля заявив, що "російський народ ніколи не забуде подвигу корейських бійців спецназу", які "віддали життя за Росію, за нашу спільну свободу".
Що було раніше:
- Перед цим лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив направлення військ до Росії для війни проти України, заявивши, що це відповідає положенням Договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР та РФ.
- За даними Генштабу ЗСУ, від початку проведення Курської операції Росія втратила в операційній зоні угруповання військ "Курськ" понад 62 тисячі осіб, також було знешкоджено понад 4,5 тисячі військових КНДР.
- У звіті аналітичного центру Південнокорейського інституту аналізу оборони (KIDA) йдеться, що участь Північної Кореї у війні Росії проти України принесла її економіці понад 20 мільярдів доларів.
- Згідно з розслідуванням агентства Reuters у співпраці з Британським аналітичним центром Open Source Centre (OSC), КНДР за останні 20 місяців передала Росії щонайменше 4 мільйони артилерійських снарядів, які активно використовуються у війні проти України. Постачання відбуваються масово й системно – морськими та залізничними маршрутами, що суттєво зміцнило військові можливості російської армії.
- За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), "Північна Корея використовує війну в Україні як плацдарм для випробування власного військового потенціалу".