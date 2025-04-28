Путін "подякував" військам КНДР за участь у війні. Держдеп США висловив "занепокоєння"

Правитель Росії Володимир Путін слідом за лідером КНДР Кім Чен Ином підтвердив участь північнокорейських військ на боці Росії у війні проти України та "подякував" їм. У Державному департаменті США висловили "занепокоєння" і заявили, що військова підтримка РФ зі стороні Північної Кореї повинна припинитись.

Джерело: мовник Sky News з посиланням речника Держдеп, "Коммерсант"

Дослівно: "Державний департамент США заявив, що "стурбований" "прямою участю" Пхеньяна у війні.

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В електронному листі речник відомства заявив, що "військове розгортання Північної Кореї в Росії і будь-яка підтримка, що надається Російською Федерацією (Північній Кореї) натомість, повинні припинитися".

Натомість у повідомленні Кремля у понеділок говориться, що Путін "подякував підрозділам армії КНДР за участь у боях проти з'єднань збройних сил України в Курській області".

Лідер Кремля заявив, що "російський народ ніколи не забуде подвигу корейських бійців спецназу", які "віддали життя за Росію, за нашу спільну свободу".

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